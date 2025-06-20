Γουίλιαμ Τζέιμς Σίντις

Life | 09/07 - 12:41

Ο Αϊνστάιν είχε IQ 190, εκείνος 300: Ο «νέος Ευκλείδης» έφυγε μόνος

Με IQ σχεδόν το διπλάσιο του Αινστάιν και περίπου 10...