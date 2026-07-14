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Γουόντερερς

Γουόντερερς

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Γουόντερερς. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Η μεταγραφή που ζήτησε ο Λίσι και "παλεύει" ο ΠΑΟΚ - Θέλει Λατίνο χαφ!
Super League | 15/07 - 19:27

Η μεταγραφή που ζήτησε ο Λίσι και "παλεύει" ο ΠΑΟΚ - Θέλει Λατίνο χαφ!

Αργεντινός δημοσιογράφος φέρνει στο φως τις διαπραγματεύσεις τ...