Γρηγόρης Φανάρας

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Γρηγόρης Φανάρας. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Πένθος στον Ηρακλή: Πέθανε ο Γρηγόρης Φανάρας
Ποδόσφαιρο | 03/05 - 13:20

Πέθανε τα ξημερώματα σε ηλικία 77 ετών  ο πρώην τερματοφύλακας τ...