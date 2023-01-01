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Ηλίας Χαϊδεμένος

Ηλίας Χαϊδεμένος

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ηλίας Χαϊδεμένος. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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«Πάτησε» το Ισραήλ – Μία ανάσα από το Παγκόσμιο η Εθνική!
Eurobasket | 01/08 - 16:19

«Πάτησε» το Ισραήλ – Μία ανάσα από το Παγκόσμιο η Εθνική!

Η «γαλανόλευκη» πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, κ...