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Hollywood Vampires

Hollywood Vampires

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Hollywood Vampires. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Οι Hollywood Vampires τιμούν Lemmy με εκρηκτική διασκευή του Ace of Spades
Ψυχαγωγία | 25/07 - 01:14

Οι Hollywood Vampires τιμούν Lemmy με εκρηκτική διασκευή του Ace of Spades

Έρχεται λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της ευρωπαϊκής π...