Ηρακλής Αντύπας

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ηρακλής Αντύπας. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Φτιάχνει δύο 11άδες ο "Μέντι" - Τι ισχύει για Μασούρα, Ζενόν, Καντσελιέρι
Super League | 06/08 - 13:37

Η επιθυμία του Βάσκου τεχνικού για δύο ισάξιες ενδεκάδες σ...

Η ατάκα Αντύπα για Ζενόν - Ο επιθετικός που ψάχνει ο Ολυμπιακός
Super League | 05/08 - 13:29

Τα νεότερα για όσα προέκυψαν για τον Κέβιν Ζενόν, αλλά κ...

Αντύπας: Άρρωστη προσποίηση Καμπελά, τα φώτα ο Κααμπί- Σχόλιο για Στρεφέτσα
Super League | 04/08 - 13:37

Το σχόλιο του δημοσιογράφου για την εικόνα του Ολυμπιακού σ...

Εν αναμονή ανακοινώσεων στον Ολυμπιακό - "Συνεχίζει το ψάξιμο"
Super League | 31/07 - 13:03

Τα νεότερα μεταγραφικά για τους Ερυθρόλευκους κ...

Εκεί κοιτάζει για άλλο εξτρέμ ο Ολυμπιακός - "Έχει χρόνο για στόπερ"
Super League | 30/07 - 13:59

Τα νεότερα για τον άλλο εξτρέμ μετά τον Στρεφέτσα και τ...

"Υδραυλικός ο Στρεφέτσα! Γίνεται ό,τι θέλει ο Μεντιλίμπαρ"
Super League | 29/07 - 13:49

Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής αναμένεται να αποτελέσει τ...

Να τι φέρνει ο Στρεφέζα: "Στιλ Ποντένσε, παίζει την πλευρά με ανάποδο πόδι"
Super League | 28/07 - 22:08

Ο Ολυμπιακός είναι κοντά στην απόκτηση του σπουδαίου π...

Αυτοί ξεχώρισαν στην προετοιμασία του Ολυμπιακού - Τι ισχύει με Μασούρα
Super League | 28/07 - 13:33

Για τους διακριθέντες του πρώτου μέρους της προετοιμασίας τ...

Αντύπας: "Έχει δίκιο ο Μεντιλίμπαρ για τις μεταγραφές"-Ατάκα για Πνευμονίδη
Super League | 27/07 - 15:46

Το σχόλιο του Ηρακλή Αντύπα για το πρώτο στάδιο προετοιμασίας τ...

Αυτός κλέβει την παράσταση στον Ολυμπιακό - "Δεν πωλείται ο Πιρόλα αλλά..."
Super League | 26/07 - 07:40

Οι Ερυθρόλευκοι συνεχίζουν την προετοιμασία τους με σ...

Τρίβει τα χέρια του ο Μεντιλίμπαρ - "Δείχνει να είναι νέα μεταγραφή"
Super League | 25/07 - 17:01

Ο Ολυμπιακός ήταν εντυπωσιακός και κόντρα στη Νόριτς, μ...

"Κάνουν... παζάρια για Αντίνο στην Αργεντινή" - Ευχάριστα νέα για Καμπελά
Super League | 23/07 - 13:44

Την ίδια στιγμή που το... σήριαλ της μεταγραφής του Αργεντίνου π...

Το εμπόδιο για τη μεταγραφή Κόστιτς στον Ολυμπιακό - "Η Γιούβε κινδυνεύει"
Super League | 22/07 - 22:36

Οι πρωταθλητές Ελλάδας έχουν στη λίστα τους τον Φίλιπ Κ...

Αισιοδοξία για Αντίνο στον Ολυμπιακό - Τι ισχύει με Τσικίνιο, Κόστιτς
Super League | 22/07 - 13:51

Πολλά είναι τα ανοιχτά μέτωπα στους Ερυθρόλευκους, τ...

Με... συνταγή Σιπιόνι και για Αντίνο ο Ολυμπιακός - Απόφαση για Πνευμονίδη
Super League | 21/07 - 13:06

Τι θα αποφασίσει ο Μεντιλίμπαρ για Πνευμονίδη, Λιατσικούρα κ...

Ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ είναι εδώ - Έζησε τον... εφιάλτη η Μπρέντα!
Super League | 20/07 - 16:16

Εμφάνιση-μήνυμα από τους Ερυθρόλευκους στο πρώτο φιλικό π...

Η μεταγραφική προτεραιότητα του Ολυμπιακού, ο Λιάνκο και ο Πνευμονίδης
Super League | 20/07 - 09:31

Στην εικόνα του Ολυμπιακού στο πρώτο του φιλικό με τ...

Η κίνηση - κλειδί του Μεντιλίμπαρ στο νικηφόρο φιλικό του Ολυμπιακού!
Super League | 19/07 - 20:37

Οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν στο πρώτο τους φιλικό παιχνίδι κ...

Απόφαση Μεντιλίμπαρ για φιλικό με Μπρέντα - Δίνει ευκαιρίες
Super League | 19/07 - 14:11

Οι Ερυθρόλευκοι ετοιμάζονται για το πρώτο φιλικό προετοιμασίας κ...

Πλησιάζει στο deal για Αντίνο ο Ολυμπιακός - "Δεν έχει πρόβλημα με το ποσό"
Super League | 18/07 - 17:01

Οι Πειραιώτες "φορτσάρουν" για να κάνουν δικό τους τον ν...

Νέα περίπτωση Πιρόλα για Ολυμπιακό - Θετικές εξελίξεις με Αντίνο
Super League | 17/07 - 13:13

Σε δύο μέτωπα φαίνονται να χτυπάνε οι Ερυθρόλευκοι τ...