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Βασίλης Τολιόπουλος

Βασίλης Τολιόπουλος

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα για τον Βασίλη Τολιόπουλο στο Sportdog.gr. Δείτε την πορεία του στην Basket League, τις εμφανίσεις του με τις ελληνικές ομάδες, τις μεταγραφές και τις επιδόσεις του στο παρκέ.

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Ξέσπασμα Σπανούλη μετά την Ισπανία: «Να τελειώσει αυτό»!
Mundobasket | 31/08 - 22:34

Ξέσπασμα Σπανούλη μετά την Ισπανία: «Να τελειώσει αυτό»!

Ο Βασίλης Σπανούλης αποθέωσε τους διεθνείς μετά την τ...

Αποκαλύψεις Τολιόπουλου για Άρη, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό - "Δεν ίσχυε"! (Vid)
Euroleague | VIDEO 07/08 - 15:30

Αποκαλύψεις Τολιόπουλου για Άρη, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό - "Δεν ίσχυε"! (Vid)

Ο Βασίλης Τολιόπουλος ρωτήθηκε και για το αν η απόφασή τ...

Δέσμευση Τολιόπουλου: “Το 1000% για νίκες” - Ατάκες για Σπανούλη (ΒΙΝΤΕΟ)
Basket League | 28/07 - 19:13

Δέσμευση Τολιόπουλου: “Το 1000% για νίκες” - Ατάκες για Σπανούλη (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο 30χρονος γκαρντ χαρακτήρισε “σπίτι” τ...

Τολιόπουλος: «Στον Άρη νιώθω σαν το σπίτι μου» (ΒΙΝΤΕΟ)
Basket League | 25/07 - 13:54

Τολιόπουλος: «Στον Άρη νιώθω σαν το σπίτι μου» (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Βασίλης Τολιόπουλος μίλησε για πρώτη φορά μετά τ...

Τολιόπουλος: Η επιστροφή του ηγέτη του Άρη, ανεβάζει την ψυχολογία!
Basket League | 25/07 - 12:32

Τολιόπουλος: Η επιστροφή του ηγέτη του Άρη, ανεβάζει την ψυχολογία!

O Βασίλης Τολιόπουλος επέστρεψε μετά από μόλις έναν χ...

Τολιόπουλος: Το δημόσιο «αντίο» στον Παναθηναϊκό πριν επιστρέψει στον Άρη!
Euroleague | VIDEO 24/07 - 20:01

Τολιόπουλος: Το δημόσιο «αντίο» στον Παναθηναϊκό πριν επιστρέψει στον Άρη!

Ο Βασίλης Τολιόπουλος γύρισε και επίσημα στη Θεσσαλονίκη γ...

Επίσημη η τεράστια μεταγραφή - "Βασιλιάς" στον Άρη ο Τολιόπουλος!
Basket League | VIDEO 24/07 - 19:22

Επίσημη η τεράστια μεταγραφή - "Βασιλιάς" στον Άρη ο Τολιόπουλος!

Ο Βασίλης Τολιόπουλος "γύρισε σπίτι του", όπως αναφέρει χ...

Τέλος ο Τολιόπουλος από τον ΠΑΟ: "Ήρθες, έκανες τη δουλειά σου και..."
Euroleague | VIDEO 24/07 - 13:21

Τέλος ο Τολιόπουλος από τον ΠΑΟ: "Ήρθες, έκανες τη δουλειά σου και..."

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα την πώληση του Β...

Στη Θεσσαλονίκη για Άρη ο Τολιόπουλος - Το «χρυσό» deal που υπογράφει
Basket League | 23/07 - 17:36

Στη Θεσσαλονίκη για Άρη ο Τολιόπουλος - Το «χρυσό» deal που υπογράφει

Αντίστροφη μέτρηση για μια πολύ σημαντική μεταγραφή ε...

Τέλειωσε η μεταγραφή Τολιόπουλου - Πότε σκάει η ανακοίνωση
Euroleague | VIDEO 21/07 - 23:01

Τέλειωσε η μεταγραφή Τολιόπουλου - Πότε σκάει η ανακοίνωση

Στην τελική ευθεία η επιστροφή και τυπικά του 30χρονου γ...

«Τελειώνει» του Τολιόπουλου: Πότε έρχεται Θεσσαλονίκη για ανακοινώσεις!
Basket League | 21/07 - 11:36

«Τελειώνει» του Τολιόπουλου: Πότε έρχεται Θεσσαλονίκη για ανακοινώσεις!

Μόνο οι υπογραφές και οι ανακοινώσεις έχουν μείνει γ...

Αλλάζει τον Ολυμπιακό ο… Τολιόπουλος - Ο Έλληνας που εξετάζει ο Μπαρτζώκας!
Euroleague | VIDEO 20/07 - 23:47

Αλλάζει τον Ολυμπιακό ο… Τολιόπουλος - Ο Έλληνας που εξετάζει ο Μπαρτζώκας!

Η μεταγραφή του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη φέρνει ν...

Η αλήθεια για Άρη-Τολιόπουλο - Πότε θα τελειώσει η μεταγραφή!
Basket League | 20/07 - 11:04

Η αλήθεια για Άρη-Τολιόπουλο - Πότε θα τελειώσει η μεταγραφή!

Η επιστροφή του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη βρίσκεται π...

Για αυτό έφυγε ο Τολιόπoυλος από Παναθηναϊκό - "Σεβάστηκε την επιθυμία"!
Euroleague | 20/07 - 08:26

Για αυτό έφυγε ο Τολιόπoυλος από Παναθηναϊκό - "Σεβάστηκε την επιθυμία"!

Τη στάση που κράτησε ο Παναθηναϊκός στην υπόθεση του Β...

Ανακοίνωσε μία ακόμα σπουδαία μεταγραφή ο Άρης (ΦΩΤΟ)
Euroleague | 19/07 - 20:38

Ανακοίνωσε μία ακόμα σπουδαία μεταγραφή ο Άρης (ΦΩΤΟ)

Κι ενώ όλοι περιμένουν την άφιξη του Βασίλη Τολιόπουλου σ...

Έπεσαν υπογραφές - Οριστικό το σούπερ deal με Τολιόπουλο!
Euroleague | VIDEO 18/07 - 22:07

Έπεσαν υπογραφές - Οριστικό το σούπερ deal με Τολιόπουλο!

Ο κύβος ερρίφθη και η μεγάλη μεταγραφή του Βασίλη Τολιόπουλου π...

«Βέτο» Σιάο να μην πληρώσει ο Τολιόπουλος τον ΠΑΟ! Γιατί δεν πήγε στον ΠΑΟΚ
Euroleague | VIDEO 18/07 - 15:15

«Βέτο» Σιάο να μην πληρώσει ο Τολιόπουλος τον ΠΑΟ! Γιατί δεν πήγε στον ΠΑΟΚ

Ο Βασίλης Τολιόπουλος αποφάσισε να βάλει πολλά χρήματα α...

Μεγαλύτερο όνομα από Τολιόπουλο - Ο ΠΑΟΚ… αρπάζει και 2ο παίκτη από τον ΠΑΟ
Euroleague | VIDEO 18/07 - 11:45

Μεγαλύτερο όνομα από Τολιόπουλο - Ο ΠΑΟΚ… αρπάζει και 2ο παίκτη από τον ΠΑΟ

Μετά τον Τζέντι Όσμαν ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται πολύ σοβαρά γ...

Παναθηναϊκός: Μια ανάσα πριν από το deal - Τι ισχύει με Τολιόπουλο-Άρη!
Basket League | 17/07 - 10:40

Παναθηναϊκός: Μια ανάσα πριν από το deal - Τι ισχύει με Τολιόπουλο-Άρη!

Ο Άρης και ο Παναθηναϊκός βρίσκονται πλέον ένα βήμα π...

Αποθέωση για ΠΑΟΚ-Οσμάν από Θεσσαλονίκη - "Καλύτερος Έλληνας ο Τολιόπουλος"
Basket League | 17/07 - 08:54

Αποθέωση για ΠΑΟΚ-Οσμάν από Θεσσαλονίκη - "Καλύτερος Έλληνας ο Τολιόπουλος"

Ο Βαγγέλης Αγγέλου, μιλώντας στο Metropolis 95.5, σχολίασε τ...

Τρέλα Τολιόπουλου! Το απίστευτο ποσό που δίνει στον ΠΑΟ για να φύγει
Euroleague | VIDEO 16/07 - 16:22

Τρέλα Τολιόπουλου! Το απίστευτο ποσό που δίνει στον ΠΑΟ για να φύγει

Ο Βασίλης Τολιόπουλος ανάμεσα σε Άρη, Παναθηναϊκό και Π...