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Βασίλιε Μίσιτς

Βασίλιε Μίσιτς

Δείτε τα πιο πρόσφατα νέα και αναλύσεις για τον Σέρβο μπασκετμπολίστα Βασίλιε Μίσιτς στο Sportdog.gr.

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Αποκάλυψη για Μίσιτς και Χάποελ - Γιατί δεν υπέγραψε σε Ολυμπιακό-ΠΑΟ!
Euroleague | VIDEO 10/08 - 08:28

Αποκάλυψη για Μίσιτς και Χάποελ - Γιατί δεν υπέγραψε σε Ολυμπιακό-ΠΑΟ!

Ο αθλητικός διευθυντής της Χάποελ Τελ Αβίβ, Γιώργος Χ...

Νέος… Μίσιτς για τον Ολυμπιακό - Πιέζει για τη μεγάλη μεταγραφή ο Φουρνιέ!
Euroleague | VIDEO 25/07 - 16:00

Νέος… Μίσιτς για τον Ολυμπιακό - Πιέζει για τη μεγάλη μεταγραφή ο Φουρνιέ!

Ο Ολυμπιακός κυνηγάει μία εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση π...

Μπελάδες για Μίσιτς - Ατζέντης τον τρέχει στα δικαστήρια!
Euroleague | VIDEO 14/05 - 12:02

Μπελάδες για Μίσιτς - Ατζέντης τον τρέχει στα δικαστήρια!

Τι του καταλογίζει και τι αξιώνει από τον Σέρβο γ...

Έρχονται σαρωτικές αλλαγές στη Χάποελ - "Τεταμένες σχέσεις με Ιτούδη"
Euroleague | VIDEO 06/05 - 22:30

Έρχονται σαρωτικές αλλαγές στη Χάποελ - "Τεταμένες σχέσεις με Ιτούδη"

Την ώρα που η Χάποελ Τελ Αβίβ προσπαθεί να μείνει ζωντανή σ...

Τρομερό σκηνικό με Μίσιτς: Έχασε το διαβατήριο και δεν μπορεί να ταξιδέψει!
Euroleague | VIDEO 13/04 - 13:47

Τρομερό σκηνικό με Μίσιτς: Έχασε το διαβατήριο και δεν μπορεί να ταξιδέψει!

"Εγκλωβίστηκε" στο Βελιγράδι και έμεινε σ...

Γιανάι «on fire»: Οι ατάκες για τους «αιώνιους» και τα 5 κιλά του Μίσιτς!
Euroleague | VIDEO 12/04 - 07:00

Γιανάι «on fire»: Οι ατάκες για τους «αιώνιους» και τα 5 κιλά του Μίσιτς!

Ο Όφερ Γιανάι είναι ο άνθρωπος που έχει βάλει τη Χάποελ Τ...

Στον... αέρα η συμμετοχή Μίσιτς με Ολυμπιακό - "Στο Μόναχο για εξετάσεις"
Euroleague | VIDEO 05/04 - 21:39

Στον... αέρα η συμμετοχή Μίσιτς με Ολυμπιακό - "Στο Μόναχο για εξετάσεις"

Ευχάριστα νέα για τους Ερυθρόλευκους ενόψει του αγώνα μ...

Τρομερές ατάκες Μίσιτς για τον Αταμάν
Euroleague | 02/04 - 20:35

Τρομερές ατάκες Μίσιτς για τον Αταμάν

Όσα δήλωσε ο Βασιλιε Μίτσιτς στον Χρήστο Καουρη εν ό...

"Βόμβα" για Μίσιτς: "Τον βλέπει ο Ιτούδης και τρελαίνεται"
Euroleague | VIDEO 02/04 - 14:40

"Βόμβα" για Μίσιτς: "Τον βλέπει ο Ιτούδης και τρελαίνεται"

Η κακή αγωνιστική κατάσταση του Σέρβου γκαρντ έχει φ...

Πρόβλημα με Μίσιτς στη Χάποελ!
Euroleague | 14/02 - 18:38

Πρόβλημα με Μίσιτς στη Χάποελ!

Πρόβλημα με Μίτσιτς, όπως δήλωσε ο...

Χέιζ-Ντέιβις: Από τους πιο ακριβοπληρωμένους της Euroleague - Η 5άδα!
Euroleague | 12/02 - 12:48

Χέιζ-Ντέιβις: Από τους πιο ακριβοπληρωμένους της Euroleague - Η 5άδα!

Ο Νάιτζελ είναι πλέον και επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού, κ...

Χαμός στη Χάποελ: Σε… κόντρα με το τεχνικό επιτελείο του Ιτούδη ο Μίσιτς!
Euroleague | 08/02 - 09:28

Χαμός στη Χάποελ: Σε… κόντρα με το τεχνικό επιτελείο του Ιτούδη ο Μίσιτς!

Το ρεπορτάζ από το Ισραήλ για τον Μίσιτς και τη Χάποελ Τ...

Έπεσε στις πινακίδες με το κεφάλι ο Μίτσιτς (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | VIDEO 07/01 - 08:46

Έπεσε στις πινακίδες με το κεφάλι ο Μίτσιτς (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένα εκπληκτικό τρίτο δεκάλεπτο ήταν αρκετό την Τρίτη (6...

Αποκάλυψη Μίσιτς για πρόταση από Ελλάδα - Ατάκα για Ναν, Σορτς
Euroleague | VIDEO 31/10/2025 - 19:24

Αποκάλυψη Μίσιτς για πρόταση από Ελλάδα - Ατάκα για Ναν, Σορτς

Ο Σέρβος γκαρντ μίλησε για όσα έγιναν τον περασμένο κ...

Τρομερή ατάκα από Μίσιτς: "Είδωλό μου ο Διαμαντίδης"
Euroleague | VIDEO 29/10/2025 - 22:49

Τρομερή ατάκα από Μίσιτς: "Είδωλό μου ο Διαμαντίδης"

Ο Σέρβος γκαρντ της Χάποελ Τελ Αβίβ αποθέωσε μέσω δηλώσεών τ...

Τι κάνει ο Μίσιτς; «Μαγική» ασίστ χωρίς να βλέπει (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | VIDEO 24/10/2025 - 10:16

Τι κάνει ο Μίσιτς; «Μαγική» ασίστ χωρίς να βλέπει (ΒΙΝΤΕΟ)

Νo look ασίστ πάνω από τον ώμο του Μίτσιτς στον Γκινάτ &n...

Αποκαλύψεις για Μίσιτς - Αυτή η ομάδα της Euroleague τον... χρύσωνε
Euroleague | VIDEO 13/10/2025 - 20:19

Αποκαλύψεις για Μίσιτς - Αυτή η ομάδα της Euroleague τον... χρύσωνε

Μπορεί ο Σέρβος άσος να αποφάσισε να συνεχίσει την κ...

Αποκάλυψη για Μίσιτς: Η ομάδα που του πρόσφερε περισσότερα χρήματα!
Euroleague | VIDEO 13/10/2025 - 16:27

Αποκάλυψη για Μίσιτς: Η ομάδα που του πρόσφερε περισσότερα χρήματα!

Ο ισχυρός άνδρας της Χάποελ Τελ Αβίβ αποκάλυψε την κ...

Το πήρε πάνω του ο Ιτούδης - Τι είπε για Μίσιτς (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | VIDEO 09/10/2025 - 16:06

Το πήρε πάνω του ο Ιτούδης - Τι είπε για Μίσιτς (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Χάποελ Τελ Αβίβ γνώρισε την πρώτη της ήττα στην Euroleague α...

Οι αποκαλύψεις Ιτούδη για την αποθέωση Μίσιτς στα αποδυτήρια!
Euroleague | VIDEO 04/10/2025 - 19:33

Οι αποκαλύψεις Ιτούδη για την αποθέωση Μίσιτς στα αποδυτήρια!

Η φετινή σεζόν της EuroLeague έχει φέρει στο προσκήνιο μία ν...

Επική απάντηση Κοτζιά στη «Euroleague Buzzer Beater» για Μίσιτς-Ολυμπιακό!
Euroleague | 01/10/2025 - 20:32

Επική απάντηση Κοτζιά στη «Euroleague Buzzer Beater» για Μίσιτς-Ολυμπιακό!

«Μη γίνουμε και viral», είπε ο Τόλης Κοτζιάς σε σχετική ε...