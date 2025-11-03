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Κάρλος Αλκαράθ

Κάρλος Αλκαράθ

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα για τον Κάρλος Αλκαράθ στο Sportdog.gr. Διαβάστε για τις νίκες του στα Grand Slam, τις κορυφαίες εμφανίσεις του και τα στατιστικά που τον καθιέρωσαν στην ελίτ του παγκόσμιου τένις.

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Οι μαγικές λόμπες από τους τενίστες σ...

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Tennis | 11/09/2024 - 00:51

Η Δύση των «Big-3» και η Ανατολή του διδύμου «Sincaraz»

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Tennis | 17/08/2024 - 04:08

Έσπασε με μανία τη ρακέτα του ο Αλκαράθ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Έξαλλος ο Ισπανός τενίστας στην ήττα-αποκλεισμό σ...

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Ολυμπιακοί Αγώνες | 04/08/2024 - 20:15

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Ολυμπιακοί Αγώνες | 02/08/2024 - 17:34

Βλέπει χρυσό ο Αλκαράθ! Στον τελικό μετά τη νίκη με Οζέρ Αλιασίμ (vid)

Ο Ισπανός τενίστας είναι ο πρώτος φιναλίστ στον τελικό τ...

Φουλ για μετάλλιο ο Αλκαράθ - Νίκησε τον Πολ και προκρίθηκε στα ημιτελικά
Ολυμπιακοί Αγώνες | 01/08/2024 - 18:57

Φουλ για μετάλλιο ο Αλκαράθ - Νίκησε τον Πολ και προκρίθηκε στα ημιτελικά

O Κάρλος Αλκαράθ βρίσκεται στα ημιτελικά του Ολυμπιακού &n...

Χωρίς πρόβλημα η πρεμιέρα Τζόκοβιτς, Αλκαράθ στο Παρίσι (ΒΙΝΤΕΟ)
Ολυμπιακοί Αγώνες | 27/07/2024 - 20:27

Χωρίς πρόβλημα η πρεμιέρα Τζόκοβιτς, Αλκαράθ στο Παρίσι (ΒΙΝΤΕΟ)

Οι δύο κορυφαίοι τενίστες της Παγκόσμιας Κατάταξης ξ...

Ο Αλκαράθ έκανε τατουάζ τον Πύργο του Άιφελ (ΦΩΤΟ)
Tennis | 21/07/2024 - 06:00

Ο Αλκαράθ έκανε τατουάζ τον Πύργο του Άιφελ (ΦΩΤΟ)

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Η συνάντηση του Αλκαράθ με την πριγκίπισσα Κέιτ Μίντλετον (BINTEO)
Tennis | VIDEO 16/07/2024 - 01:45

Η συνάντηση του Αλκαράθ με την πριγκίπισσα Κέιτ Μίντλετον (BINTEO)

H αποθέωση από τους Ά...

Ασύλληπτη άμυνα Αλκαράθ πίσω από την πλάτη! (ΒΙΝΤΕΟ)
Tennis | VIDEO 14/07/2024 - 19:05

Ασύλληπτη άμυνα Αλκαράθ πίσω από την πλάτη! (ΒΙΝΤΕΟ)

Τρομερή φάση στον τελικό τ...