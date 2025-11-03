Κάρλος Αλκαράθ

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα για τον Κάρλος Αλκαράθ στο Sportdog.gr. Διαβάστε για τις νίκες του στα Grand Slam, τις κορυφαίες εμφανίσεις του και τα στατιστικά που τον καθιέρωσαν στην ελίτ του παγκόσμιου τένις.