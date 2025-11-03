Η προσωπική ζωή του Κάρλος Αλκαράθ βρίσκεται ξανά στο ε...
Σε ηλικία 22 ετών και 272 ημερών ο Κάρλος Αλκαράθ έγινε ο...
Έχει κατακτήσει πλέον από μία φορά τουλάχιστον ό...
Ο Κάρλος Αλκαράθ νίκησε μετά από συναρπαστικό ματς τ...
Ο Γιανίκ Σίνερ έγινε ξανά Νο 1 του κόσμου, όμως η χ...
Ο Κάρλος Αλκαράθ ερωτεύτηκε το πιο προκλητικό μοντέλο σ...
Ο 22χρονος Ισπανός τενίστας νίκησε για 4η φορά μες στο �...
Ο Ιταλός τενίστας κατέκτησε το κορυφαίο Grand Slam, ενώ ο...
Οι Κάρλος Αλκαράθ και Έμμα Ραντουκάνου έχουν κατακτήσει τ...
Ο Ισπανός τενίστας δεν θα έχανε με... τίποτα το μεγάλο Cl...
Οι μαγικές λόμπες από τους τενίστες σ...
Το νέο ακρώνυμο της παγκόσμιας ρακέτας, καταδικασμένο ν...
Έξαλλος ο Ισπανός τενίστας στην ήττα-αποκλεισμό σ...
Πολύ συγκινημένος μετά το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Α...
Ο Σέρβος τενίστας απέκλεισε τον Μουζέτι κ...
Ο Ισπανός τενίστας είναι ο πρώτος φιναλίστ στον τελικό τ...
O Κάρλος Αλκαράθ βρίσκεται στα ημιτελικά του Ολυμπιακού &n...
Οι δύο κορυφαίοι τενίστες της Παγκόσμιας Κατάταξης ξ...
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H αποθέωση από τους Ά...
Τρομερή φάση στον τελικό τ...