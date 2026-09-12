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Μάρκο Νίκολιτς

Μάρκο Νίκολιτς

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα για τον Μάρκο Νίκολιτς στο Sportdog.gr. Δείτε την προπονητική του πορεία σε Σερβία, Ρωσία και Ευρώπη, τις επιτυχίες του με τη Βοϊβοντίνα και την Παρτιζάν και τα highlights της καριέρας του.

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Ποια Αστέρια; Ο Αστέρας" - Επιχείρηση προσγείωσης από τον Νίκολιτς
Super League | 11/09 - 10:24

Ποια Αστέρια; Ο Αστέρας" - Επιχείρηση προσγείωσης από τον Νίκολιτς

Η φιλοσοφία του προπονητή της Ένωσης είναι, ότι κάθε π...

Η ΑΕΚ του Νίκολιτς και τα χαφ - πυλώνες
Super League | 11/09 - 08:51

Η ΑΕΚ του Νίκολιτς και τα χαφ - πυλώνες

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει φτιάξει την δική του ΑΕΚ με χαφ μ...

Το είπε και το… έκανε ο Νίκολιτς στην ΑΕΚ - Λίγα τα 6 εκατ. του Ηλιόπουλου!
Blogs | 08/09 - 23:18

Το είπε και το… έκανε ο Νίκολιτς στην ΑΕΚ - Λίγα τα 6 εκατ. του Ηλιόπουλου!

Η ΑΕΚ που έχει ονειρευτεί ο Μάρκο Νίκολιτς, το απίστευτο π...

Νίκολιτς: "Θα μείνει στην ιστορία η νίκη" - Φοβερή αποθέωση σε Μπρινιόλι
Champions League | 08/09 - 23:00

Νίκολιτς: "Θα μείνει στην ιστορία η νίκη" - Φοβερή αποθέωση σε Μπρινιόλι

Ο Μάρκο Νίκολιτς "έσταξε μέλι" για τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι μ...

Βιτάλις: «Έζησα ένα όνειρο - Μας οδήγησε η καρδιά μας στη νίκη»!
Champions League | 08/09 - 22:54

Βιτάλις: «Έζησα ένα όνειρο - Μας οδήγησε η καρδιά μας στη νίκη»!

Ξεχωριστή βραδιά για τον Μίλαν Βιτάλις στη Νέα Φιλαδέλφεια, μ...

Νίκολιτς: «Απίθανο γκολ ο Μαρίν - Πολύ ώριμη εμφάνιση, μπορούσαμε κι άλλο»!
Champions League | 08/09 - 22:03

Νίκολιτς: «Απίθανο γκολ ο Μαρίν - Πολύ ώριμη εμφάνιση, μπορούσαμε κι άλλο»!

Απόλυτα ικανοποιημένος από την εικόνα της ΑΕΚ και το ν...

Αποθέωση για Νίκολιτς: «Είναι καλύτερος από τον Μαρέσκα»
Champions League | 08/09 - 14:43

Αποθέωση για Νίκολιτς: «Είναι καλύτερος από τον Μαρέσκα»

Ο μέντορας του Μάρκο Νίκολιτς, Ράνκο Στόγιτς, αποθέωσε τ...

Ξεκάθαρος ο Νίκολιτς: "Δεν ήρθαμε για διακοπές, θα είμαστε ανταγωνιστικοί"
Champions League | 07/09 - 17:03

Ξεκάθαρος ο Νίκολιτς: "Δεν ήρθαμε για διακοπές, θα είμαστε ανταγωνιστικοί"

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ενόψει του αγώνα μ...

ΑΕΚ: Γι’ αυτό ήθελε πρώτο το ματς με την ΛΑΣΚ ο Νίκολιτς
Champions League | VIDEO 07/09 - 13:40

ΑΕΚ: Γι’ αυτό ήθελε πρώτο το ματς με την ΛΑΣΚ ο Νίκολιτς

Ο Κώστας Κετσετζόγλου μίλησε για τη νίκη της ΑΕΚ επί τ...

Ο Νίκολιτς αποκάλυψε... μεταγραφή της ΑΕΚ - Ποιοι παίκτες ζήτησαν να φύγουν
Super League | VIDEO 06/09 - 00:25

Ο Νίκολιτς αποκάλυψε... μεταγραφή της ΑΕΚ - Ποιοι παίκτες ζήτησαν να φύγουν

Ποιους παίκτες αποθέωσε μετά την άνετη νίκη της ΑΕΚ κ...

Οδοστρωτήρας η ΑΕΚ! Αναγεννημένος ο Γκατσίνοβιτς, λαϊκή απαίτηση για Μάγερ
Blogs | VIDEO 05/09 - 23:46

Οδοστρωτήρας η ΑΕΚ! Αναγεννημένος ο Γκατσίνοβιτς, λαϊκή απαίτηση για Μάγερ

Η Ένωση διέλυσε τον Άρη με 5-0, παράγοντας ποδόσφαιρο υ...

Νίκολιτς μετά την 5άρα στον Άρη: «Είναι νωρίς να πω για τέλειο ποδοσφαιρο»
Super League | 05/09 - 23:32

Νίκολιτς μετά την 5άρα στον Άρη: «Είναι νωρίς να πω για τέλειο ποδοσφαιρο»

Απόλυτα ικανοποιημένος από την επιβλητική νίκη της Α...

"Έκαψε" κι άλλη μεταγραφή Ριμπάλτα ο Νίκολιτς - Πέταξε 2 εκατ. ο Ηλιόπουλος
Super League | 05/09 - 18:20

"Έκαψε" κι άλλη μεταγραφή Ριμπάλτα ο Νίκολιτς - Πέταξε 2 εκατ. ο Ηλιόπουλος

Η απόφαση του Μάρκο Νίκολιτς που συζητήθηκε ακόμα και μ...

ΑΕΚ: Οι σκέψεις του Νίκολιτς - Η πιθανή 11άδα και η ευκαιρία (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 05/09 - 15:10

ΑΕΚ: Οι σκέψεις του Νίκολιτς - Η πιθανή 11άδα και η ευκαιρία (ΒΙΝΤΕΟ)

Στα πράγματα που περιμένει να δει ο Μάρκο Νίκολιτς α...

Πρόβλεψη-σοκ για ΑΕΚ στο Champions League: Την αφήνει εκτός 24άδας!
Champions League | 05/09 - 12:18

Πρόβλεψη-σοκ για ΑΕΚ στο Champions League: Την αφήνει εκτός 24άδας!

Καθόλου ευοίωνη η πρόβλεψη του Football Meets Data για την πορεία τ...

«Με 11 αλλαγές η ΑΕΚ κόντρα στον Άρη - Η απόφαση για τον Ζοάο Μάριο»
Super League | 04/09 - 23:25

«Με 11 αλλαγές η ΑΕΚ κόντρα στον Άρη - Η απόφαση για τον Ζοάο Μάριο»

Τα αγωνιστικά πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς για το παιχνίδι τ...

Σίγουρος ο Νίκολιτς εν όψει Άρη - “Δεν θα συμβεί ό,τι και με την Κηφισιά”
Super League | 04/09 - 21:26

Σίγουρος ο Νίκολιτς εν όψει Άρη - “Δεν θα συμβεί ό,τι και με την Κηφισιά”

Ο τεχνικός της ΑΕΚ μίλησε για το γκρουπ παικτών, που θ...

Έτοιμη η αποχώρηση από την ΑΕΚ - Δεν τον θέλει ο Νίκολιτς
Super League | 04/09 - 20:15

Έτοιμη η αποχώρηση από την ΑΕΚ - Δεν τον θέλει ο Νίκολιτς

Έχει βρεθεί η ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα τ...

ΑΕΚ: Με το μυαλό στην ΛΑΣΚ ο Νίκολιτς
Super League | 04/09 - 11:28

ΑΕΚ: Με το μυαλό στην ΛΑΣΚ ο Νίκολιτς

O Μάρκο Νίκολιτς καταστρώνει τα πλάνα του για την αναμέτρηση τ...

Η ΑΕΚ έχει πολλά να χάσει, ο Άρης τίποτα - Ο Νίκολιτς να δώσει το... μήνυμα
Super League | 03/09 - 22:15

Η ΑΕΚ έχει πολλά να χάσει, ο Άρης τίποτα - Ο Νίκολιτς να δώσει το... μήνυμα

Η μεγαλύτερη όλων απαίτηση της ΑΕΚ για τη φετινή σεζόν, τ...

ΑΕΚ: Ο λόγος που ο Νίκολιτς "έκοψε" Γκεοργκίεφ και πήρε Βίντα στη λίστα
Champions League | 03/09 - 16:15

ΑΕΚ: Ο λόγος που ο Νίκολιτς "έκοψε" Γκεοργκίεφ και πήρε Βίντα στη λίστα

Οι λόγοι για τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς στην ε...