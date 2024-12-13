Ντέβιν Μπούκερ

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα για τον Ντέβιν Μπούκερ στο Sportdog.gr. Δείτε τις εμφανίσεις του με την Μπάγερν Μονάχου, τα στατιστικά του στην Euroleague και την πορεία του ως ένας από τους κορυφαίους σκόρερ της γενιάς του.