Τάισον Γουόρντ

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα για τον Τάισον Γουόρντ στο Sportdog.gr. Δείτε την πορεία του στο γαλλικό πρωτάθλημα, τα στατιστικά του και τις εμφανίσεις του στην Παρί.

Πανηγυρίζει ο Μπαρτζώκας - Οι 3 που αλλάζουν την παρτίδα στον Ολυμπιακό!
Euroleague | VIDEO 15/07 - 11:04

Ο Έλληνας τεχνικός τρίβει τα χέρια του με τους παίκτες π...

Υπόκλιση σε επιλογή Μπαρτζώκα: "Εναρμονισμένη με τη στρατηγική Ολυμπιακού"
Euroleague | VIDEO 05/07 - 13:28

Με τα καλύτερα λόγια μίλησαν στο εξωτερικό με απόφαση π...

Στρατηγική κίνηση Μπαρτζώκα μετά τον Γουόρντ - Η νέα εντολή Αγγελόπουλων!
Euroleague | VIDEO 02/07 - 20:00

Οι πρωταθλητές Ελλάδας προχωρούν με φουλ τις μηχανές τ...

Οι πρώτες δηλώσεις του ερυθρόλευκου Γoυόρντ - Η ατάκα για Μπαρτζώκα (Vid)
Euroleague | 02/07 - 14:44

Ο Τάισον Γουόρντ ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό και έ...

Μεγάλη κίνηση Ολυμπιακού - Ανακοίνωσε παικταρά-εργαλείο των 11 πόντων!
Euroleague | VIDEO 02/07 - 13:13

Πολύ σπουδαία μεταγραφή από τους Ερυθρόλευκους ε...

Έτοιμος για Ολυμπιακό ο Γουόρντ - Τον αποχαιρέτησε η Παρί (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | VIDEO 29/06 - 19:14

Το “αντίο” των πρωταθλητών Γαλλίας στον Αμερικανό φ...

"Γιατί δεν ανακοινώνεται ο Γουόρντ, ανοιχτό του ΜακΚίσικ - Θέλει δύο 5άρια"
Euroleague | VIDEO 29/06 - 14:15

Το ρεπορτάζ του Νίκου Ζέρβα για Γουόρντ, ΜακΚίσικ, σ...

Αντίστροφη μέτρηση για μεταγραφή στον Ολυμπιακό - Στο ΣΕΦ ο παίκτης
Euroleague | VIDEO 27/06 - 15:52

Έτοιμοι για την ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφής φ...

Χτύπημα Αγγελόπουλων! Κλείνει σούπερ παίκτη από Euroleague ο Ολυμπιακός
Euroleague | VIDEO 27/06 - 09:27

Οι Ερυθρόλευκοι είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώσουν μ...

Στην τελική ευθεία για μεγάλη μεταγραφή ο Ολυμπιακός - Άμεσα ανακοινώσεις!
Euroleague | VIDEO 26/06 - 16:38

Η υπόθεση του 27χρονου φαίνεται πως έχει μπει στο τελικό σ...

Παίκτης που συνδέεται με Ολυμπιακό ευχήθηκε σε Σορτς: "Το άξιζες"
Euroleague | VIDEO 26/06 - 15:57

Ο Αμερικανός γκαρντ ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό κ...

Πάει για την ανατροπή η Μονακό του Σπανούλη - Άστοχοι Σορτς, Γουόρντ
Μπάσκετ | 22/06 - 22:28

Στο 2-2 η σειρά των τελικών του γαλλικού πρωταθλήματος, 80...

Για την "σκούπα" η Παρί με ηγέτη Σορτς και απόδοση 6,50!
Στοίχημα | 20/06 - 14:15

Τρίτο παιχνίδι του γαλλικού πρωταθλήματος με προγνωστικά σ...

Σημαντική εξέλιξη με Γουόρντ και Ολυμπιακό - Ανοίγει ο δρόμος για μεταγραφή
Euroleague | VIDEO 17/06 - 20:33

Ευχάριστα νέα στο Λιμάνι όσον αφορά την προσπάθεια π...

“Στον Ολυμπιακό με αυτό το συμβόλαιο...”
Euroleague | VIDEO 04/06 - 08:44

Τι αναφέρει Ιταλός ρεπόρτερ για τους “ερυθρόλευκους” κ...

Marca για μεταγραφές Ολυμπιακού: "Μίσιτς-Γουορντ - Δε θα σταματήσουν εκεί"
Euroleague | VIDEO 30/05 - 07:32

Η ισπανική εφημερίδα αναφέρθηκε στις κινήσεις που θ...

Το αποφάσισαν στον Ολυμπιακό: Ο "κλεισμένος" & το... κερασάκι στην τούρτα!
Euroleague | VIDEO 29/05 - 07:30

Οι Πειραιώτες θέλουν να χτίσουν μια ομάδα, που θα "σαρώσει" σ...

"Μίτσιτς, Γουόρντ, Μπαρτζώκας - Η αποτυχία και η επόμενη μέρα Ολυμπιακού"
Euroleague | 28/05 - 13:03

Συνεχίζονται οι αναφορές στον Ολυμπιακό τ...

Ανατροπή με Γουόρντ στον Ολυμπιακό - "Υπάρχει προσφορά, πιθανό και το NBA"
Euroleague | VIDEO 27/05 - 23:44

Ο Ολυμπιακός θέλει να κλείσει τις μεταγραφές του από τ...

"Είναι ένας... ΜακΚίσικ με σουτ - Θα τον ήθελε ο Ολυμπιακός"
Euroleague | VIDEO 18/05 - 18:15

Ποιος είναι ο παίκτης που θυμίζει Σακίκ ΜακΚίσικ και φ...

Βλέπουν ανταλλαγή ανάμεσα σε Παρί - Ολυμπιακό στη Γαλλία - Ποια τα δεδομένα
Euroleague | VIDEO 16/05 - 14:31

Εξελίξεις σε μεταγραφικό επίπεδο βλέπει ρεπορτάζ από τ...