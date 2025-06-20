Facebook Pixel
Τι Τζέι Σορτς

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα για τον Τι Τζέι Σορτς στο Sportdog.gr. Δείτε την πορεία του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, τις διακρίσεις του σε EuroCup και Euroleague και τις κορυφαίες του εμφανίσεις με τη φανέλα της Παρί και άλλων ομάδων.

Η νέα πρόκληση του Σορτς - "Σε ομάδα που δεν εξαρτάται από αυτόν…"
Euroleague | VIDEO 13/08 - 23:59

Η νέα πρόκληση του Σορτς - "Σε ομάδα που δεν εξαρτάται από αυτόν…"

Το σχόλιο Ιταλού αναλυτή για τον Αμερικανό γ...

"Δεν ήθελα να δω τον Σορτς στον Παναθηναϊκό"!
Euroleague | VIDEO 31/07 - 17:00

"Δεν ήθελα να δω τον Σορτς στον Παναθηναϊκό"!

Ο Αουγκούστας Σουλιάουσκας στο “Urbonus” podcast παρέθεσε τ...

"Φτιαγμένος" ο Σορτς: Προανήγγειλε... scary hours με Ναν και Σλούκα! (VID)
Euroleague | 28/07 - 19:57

"Φτιαγμένος" ο Σορτς: Προανήγγειλε... scary hours με Ναν και Σλούκα! (VID)

Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού είναι "ξετρελαμένος" μ...

"Σορτς, Τολιόπουλος, Ρόγκαβόπουλος: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 3-0…"
Euroleague | 27/07 - 16:34

"Σορτς, Τολιόπουλος, Ρόγκαβόπουλος: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 3-0…"

Οι "μονομαχίες" των "αιωνίων" για παίκτες αυτό το καλοκαίρι, δ...

Μεγάλη έκπληξη στον ΠΑΟ με Σορτς - Αυτό το νούμερο διάλεξε στη φανέλα του!
Euroleague | VIDEO 24/07 - 22:08

Μεγάλη έκπληξη στον ΠΑΟ με Σορτς - Αυτό το νούμερο διάλεξε στη φανέλα του!

Ανακοινώθηκαν τα νούμερα των παικτών για την επόμενη σ...

Ήθελε ΟΑΚΑ και το έδειξε! Η Χάποελ προσπάθησε να "κλέψει" τον Σορτς από ΠΑΟ
Euroleague | VIDEO 24/07 - 20:20

Ήθελε ΟΑΚΑ και το έδειξε! Η Χάποελ προσπάθησε να "κλέψει" τον Σορτς από ΠΑΟ

Ο Αμερικανός γκαρντ έλαβε πρόταση από την Χάποελ Τελ Α...

Συγκλόνισε ο Μονέκε για Σορτς - Μίλησε για το δύσκολο παρελθόν του! (ΦΩΤΟ)
Euroleague | VIDEO 20/07 - 16:38

Συγκλόνισε ο Μονέκε για Σορτς - Μίλησε για το δύσκολο παρελθόν του! (ΦΩΤΟ)

Ο παίκτης του Παναθηναϊκού δεν τα βρήκε εύκολα στη ζ...

«Δεν θέλει και δεν θα πάρει Μίσιτς ο Ολυμπιακός - Πρόβλημα ο Σορτς σε ΠΑΟ»!
Euroleague | VIDEO 12/07 - 09:12

«Δεν θέλει και δεν θα πάρει Μίσιτς ο Ολυμπιακός - Πρόβλημα ο Σορτς σε ΠΑΟ»!

Γιατί ο Βασίλιε Μίσιτς θα έρθει στην Ελλάδα για να παίξει σ...

"Ξετρελαμένος" πρώην προπονητής του ΠΑΟ για τη μεταγραφή Σορτς! (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | VIDEO 04/07 - 23:21

"Ξετρελαμένος" πρώην προπονητής του ΠΑΟ για τη μεταγραφή Σορτς! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Αμερικανός γκαρντ έχει ήδη υπογράψει στον Παναθηναϊκό κ...

Οκέκε για ΠΑΟ, θα πάρει πιο πολλά από NBA! Πλάνο με Ρογκαβόπουλο-Γκριγκόνις
Euroleague | VIDEO 30/06 - 10:00

Οκέκε για ΠΑΟ, θα πάρει πιο πολλά από NBA! Πλάνο με Ρογκαβόπουλο-Γκριγκόνις

O NBAer που μπορεί να δώσει στον Παναθηναϊκό όσα και ο Τ...

Τρομερή ανάρτηση της Euroleague με Σορτς, Σλούκα! (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | 26/06 - 22:37

Τρομερή ανάρτηση της Euroleague με Σορτς, Σλούκα! (ΒΙΝΤΕΟ)

Η μεταγραφή του Αμερικανού "κοντορεβυθούλη" στον Παναθηναϊκό δ...

Αποθέωσε Σορτς ο Ομπράντοβιτς: "Σπουδαίος, δεν τα παρατάει ποτέ"
Euroleague | VIDEO 26/06 - 22:14

Αποθέωσε Σορτς ο Ομπράντοβιτς: "Σπουδαίος, δεν τα παρατάει ποτέ"

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε για τον Αμερικανό γκαρντ ο...

Έτσι έκανε τη "μεταγραφάρα" Σορτς ο ΠΑΟ - Τι συμβαίνει με Μπάρτσα, Μπράουν;
Euroleague | VIDEO 26/06 - 22:09

Έτσι έκανε τη "μεταγραφάρα" Σορτς ο ΠΑΟ - Τι συμβαίνει με Μπάρτσα, Μπράουν;

Η έλευση του Τι Τζέι Σορτς δημιουργεί ενθουσιασμό στους φ...

"Καλύτερος πικ εν ρολ παίκτης στη Euroleague ο Σορτς- Όσα Ναν-Σλούκας μαζί"
Euroleague | 26/06 - 22:03

"Καλύτερος πικ εν ρολ παίκτης στη Euroleague ο Σορτς- Όσα Ναν-Σλούκας μαζί"

O Σορτς έλαμψε ακόμα μια φορά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος τ...

Έτσι υποδέχθηκε τον Σορτς στον Παναθηναϊκό ο Γιαννακόπουλος (ΦΩΤΟ)
Euroleague | VIDEO 26/06 - 18:10

Έτσι υποδέχθηκε τον Σορτς στον Παναθηναϊκό ο Γιαννακόπουλος (ΦΩΤΟ)

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε το δικό τ...

Παίκτης που συνδέεται με Ολυμπιακό ευχήθηκε σε Σορτς: "Το άξιζες"
Euroleague | VIDEO 26/06 - 15:57

Παίκτης που συνδέεται με Ολυμπιακό ευχήθηκε σε Σορτς: "Το άξιζες"

Ο Αμερικανός γκαρντ ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό κ...

Φτιαγμένος ο Σορτς σε ΠΑΟ - Τρομερή ατάκα για Ναν - "Μύθος ο Σλούκας"
Euroleague | VIDEO 26/06 - 14:04

Φτιαγμένος ο Σορτς σε ΠΑΟ - Τρομερή ατάκα για Ναν - "Μύθος ο Σλούκας"

Τις πρώτες του δηλώσεις σαν παίκτης του Παναθηναϊκού έ...

Συγκλόνισε ο Σορτς! Αποχαιρέτησε την Παρί με δάκρυα στα μάτια
Euroleague | 26/06 - 13:50

Συγκλόνισε ο Σορτς! Αποχαιρέτησε την Παρί με δάκρυα στα μάτια

Ο Αμερικανός ολοκλήρωσε την μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό κ...

Μίδας ο Σορτς στον ΠΑΟ - Έδωσε... χρυσάφι ο Γιαννακόπουλος να τον υπογράψει
Euroleague | VIDEO 26/06 - 13:06

Μίδας ο Σορτς στον ΠΑΟ - Έδωσε... χρυσάφι ο Γιαννακόπουλος να τον υπογράψει

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την μεταγραφή του Αμερικανού μ...

Επίσημο! Ανακοίνωσε Σορτς ο ΠΑΟ - Ποιο είναι το συμβόλαιό του
Euroleague | VIDEO 26/06 - 12:08

Επίσημο! Ανακοίνωσε Σορτς ο ΠΑΟ - Ποιο είναι το συμβόλαιό του

Παίκτης των Πρασίνων και επίσημα είναι ο Αμερικανός γ...

Αναμονή τέλος! Τότε ανακοινώνεται ο Σορτς από ΠΑΟ - Η αλήθεια για Μίσιτς
Euroleague | VIDEO 25/06 - 22:10

Αναμονή τέλος! Τότε ανακοινώνεται ο Σορτς από ΠΑΟ - Η αλήθεια για Μίσιτς

Η στιγμή που όλοι οι φίλοι των Πράσινων περίμεναν έρχεται, κ...