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Wimbledon

Wimbledon

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα για το Wimbledon στο Sportdog.gr. Δείτε αναλύσεις αγώνων, τις πορείες των κορυφαίων αθλητών, τα αποτελέσματα και τις μεγαλύτερες στιγμές του θρυλικού Grand Slam του Λονδίνου.

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Τενίστρια "έκοψε" το τένις λόγω μεγάλου στήθους κι έστειλε μήνυμα με μαγιό!
Tennis | 26/07 - 05:52

Τενίστρια "έκοψε" το τένις λόγω μεγάλου στήθους κι έστειλε μήνυμα με μαγιό!

Η Αμερικανίδα τενίστρια, Αμάντα Ανισίμοβα, δεν κατάφερε ν...

Ιnfluencer έκλεψε την παράσταση στο Wimbledon με το στυλ της (ΦΩΤΟ)
Tennis | 24/07 - 09:40

Ιnfluencer έκλεψε την παράσταση στο Wimbledon με το στυλ της (ΦΩΤΟ)

Η Ρέιτσελ Στούλμαν βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο τ...

Τέλος το Wimbledon για Σάκκαρη - Ήττα και αποκλεισμός από Παολίνι
Tennis | 04/07 - 17:43

Τέλος το Wimbledon για Σάκκαρη - Ήττα και αποκλεισμός από Παολίνι

Η Μαρία Σάκκαρη αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Wimbledon γ...

Γουίμπλεντον: Στον τρίτο γύρο με μεγάλη ανατροπή η Σάκκαρη
Tennis | 02/07 - 21:02

Γουίμπλεντον: Στον τρίτο γύρο με μεγάλη ανατροπή η Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη θριάμβευσε με 2-1 σετ στο θρίλερ με αντίπαλο τ...

Ο Τσιτσιπάς "υποκλίθηκε" σε Τζόκοβιτς και είπε αντίο στο Γουίμπλεντον
Tennis | 01/07 - 23:45

Ο Τσιτσιπάς "υποκλίθηκε" σε Τζόκοβιτς και είπε αντίο στο Γουίμπλεντον

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς το πάλεψε, όμως δεν είχε τύχη απέναντι σ...

Νικηφόρα πρεμιέρα για τη Σάκκαρη στο Γουίμπλεντον
Tennis | 30/06 - 14:54

Νικηφόρα πρεμιέρα για τη Σάκκαρη στο Γουίμπλεντον

Με το... δεξί μπήκε η Μαρία Σάκκαρη σ...

Έκανε... περίπατο ο Τσιτσιπάς - Πρόκριση στον 2ο γύρο του Wimbledon
Tennis | 29/06 - 19:20

Έκανε... περίπατο ο Τσιτσιπάς - Πρόκριση στον 2ο γύρο του Wimbledon

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα α...

Τενίστρια - μοντέλο καταγγέλλει την παρενόχληση στα social media (ΦΩΤΟ)
Tennis | 24/07/2025 - 07:05

Τενίστρια - μοντέλο καταγγέλλει την παρενόχληση στα social media (ΦΩΤΟ)

Η τενίστρια και μοντέλο που έγινε διάσημη πριν από τ...

Οι προκλητικές φωτογραφίες της Σαμπαλένκα από τη Μύκονο
Tennis | 19/07/2025 - 08:16

Οι προκλητικές φωτογραφίες της Σαμπαλένκα από τη Μύκονο

Μετά την ήττα της στα ημιτελικά του Γουίμπλεντον από τ...

Στο μπαλκόνι του Wimbledon ο Σίνερ «αγκαλιά» με το τρόπαιο (ΒΙΝΤΕΟ)
Tennis | VIDEO 15/07/2025 - 08:29

Στο μπαλκόνι του Wimbledon ο Σίνερ «αγκαλιά» με το τρόπαιο (ΒΙΝΤΕΟ)

Την καθιερωμένη βόλτα στο μπαλκόνι του κεντρικού κορτ έ...

Κατακτητής του Wimbledon ο Σίνερ - Έπεσαν στην κατάταξη Τσιτσιπάς & Σάκκαρη
Tennis | 14/07/2025 - 18:32

Κατακτητής του Wimbledon ο Σίνερ - Έπεσαν στην κατάταξη Τσιτσιπάς & Σάκκαρη

Ο Ιταλός τενίστας κατέκτησε το κορυφαίο Grand Slam, ενώ ο...

Η καλλονή που είναι συντετριμμένη εξαιτίας του Ντιμιτρόφ (ΦΩΤΟ)
Tennis | 08/07/2025 - 17:14

Η καλλονή που είναι συντετριμμένη εξαιτίας του Ντιμιτρόφ (ΦΩΤΟ)

Σχεδόν κανείς από όσους αγαπούν τον αθλητισμό δεν έμεινε α...

Τραυματίστηκε και αποθεώθηκε ο Ντιμιτρόφ (ΒΙΝΤΕΟ)
Tennis | VIDEO 08/07/2025 - 13:06

Τραυματίστηκε και αποθεώθηκε ο Ντιμιτρόφ (ΒΙΝΤΕΟ)

Όσκαρ ατυχίας για τον Ν...

Νέες ατάκες του Iβανίσεβιτς για Τσιτσιπά: «Δεν περίμενα να τα πάει καλά»
Tennis | 05/07/2025 - 13:36

Νέες ατάκες του Iβανίσεβιτς για Τσιτσιπά: «Δεν περίμενα να τα πάει καλά»

Ο προπονητής του τένις, Γκόραν Ιβανίσεβιτς μίλησε ξανά γ...

Έχασε χωρίς τη Σοφία στο πλευρό του ο Ζβέρεφ (ΦΩΤΟ)
Tennis | 02/07/2025 - 18:01

Έχασε χωρίς τη Σοφία στο πλευρό του ο Ζβέρεφ (ΦΩΤΟ)

Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του Wimbledon καταγράφηκε σ...

Ξέφυγε από βόμβες, έγινε μοντέλο και απέκλεισε την πρωταθλήτρια (ΦΩΤΟ)
Tennis | 02/07/2025 - 12:50

Ξέφυγε από βόμβες, έγινε μοντέλο και απέκλεισε την πρωταθλήτρια (ΦΩΤΟ)

Η Ουκρανή τενίστρια Ντιάνα Γιαστρέμσκα, κατά τα άλλα η...

Με το.. δεξί στο Wimbledon η Σάκκαρη - Νίκη & πρόκριση κόντρα στη Μπλίνκοβα
Tennis | VIDEO 01/07/2025 - 18:46

Με το.. δεξί στο Wimbledon η Σάκκαρη - Νίκη & πρόκριση κόντρα στη Μπλίνκοβα

Η Ελληνίδα τενίστρια επέστρεψε στις νίκες στις μεγάλες δ...

Μάγεψε η Σάκκαρη με φανταστικό πόντο κόντρα στη Μπλίνκοβα (ΒΙΝΤΕΟ)
Tennis | VIDEO 01/07/2025 - 18:20

Μάγεψε η Σάκκαρη με φανταστικό πόντο κόντρα στη Μπλίνκοβα (ΒΙΝΤΕΟ)

Επίδειξη τεχνικής από την Ελληνίδα τενίστρια, που κέρδισε τ...

Αυτό δεν ήταν σερβίς, αλλά πύραυλος! Έσπασε το ρεκόρ στο Wimbledon (BINTEO)
Tennis | 01/07/2025 - 16:00

Αυτό δεν ήταν σερβίς, αλλά πύραυλος! Έσπασε το ρεκόρ στο Wimbledon (BINTEO)

Ο τενίστας έσπασε το ρεκόρ στο Wimbledon καθώς έκανε το γ...

Μικρούτσικος για Τσιτσιπά: «Λέγεται ότι ο τραυματισμός ήταν είδος ελιγμού»
Tennis | 01/07/2025 - 13:58

Μικρούτσικος για Τσιτσιπά: «Λέγεται ότι ο τραυματισμός ήταν είδος ελιγμού»

Το σχόλιο του Ανδρέα Μικρούτσικου για τον τραυματισμό τ...

Η πρώτη επαγγελματίας μοντέλο που αγωνίζεται στο Wimbledon (ΦΩΤΟ)
Tennis | 30/06/2025 - 19:15

Η πρώτη επαγγελματίας μοντέλο που αγωνίζεται στο Wimbledon (ΦΩΤΟ)

Είναι το πρώτο επαγγελματικό μοντέλο που παίζει στο π...