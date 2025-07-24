Η Αμερικανίδα τενίστρια, Αμάντα Ανισίμοβα, δεν κατάφερε ν...
Η Ρέιτσελ Στούλμαν βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο τ...
Η Μαρία Σάκκαρη αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Wimbledon γ...
Η Μαρία Σάκκαρη θριάμβευσε με 2-1 σετ στο θρίλερ με αντίπαλο τ...
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς το πάλεψε, όμως δεν είχε τύχη απέναντι σ...
Με το... δεξί μπήκε η Μαρία Σάκκαρη σ...
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα α...
Η τενίστρια και μοντέλο που έγινε διάσημη πριν από τ...
Μετά την ήττα της στα ημιτελικά του Γουίμπλεντον από τ...
Την καθιερωμένη βόλτα στο μπαλκόνι του κεντρικού κορτ έ...
Ο Ιταλός τενίστας κατέκτησε το κορυφαίο Grand Slam, ενώ ο...
Σχεδόν κανείς από όσους αγαπούν τον αθλητισμό δεν έμεινε α...
Όσκαρ ατυχίας για τον Ν...
Ο προπονητής του τένις, Γκόραν Ιβανίσεβιτς μίλησε ξανά γ...
Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του Wimbledon καταγράφηκε σ...
Η Ουκρανή τενίστρια Ντιάνα Γιαστρέμσκα, κατά τα άλλα η...
Η Ελληνίδα τενίστρια επέστρεψε στις νίκες στις μεγάλες δ...
Επίδειξη τεχνικής από την Ελληνίδα τενίστρια, που κέρδισε τ...
Ο τενίστας έσπασε το ρεκόρ στο Wimbledon καθώς έκανε το γ...
Το σχόλιο του Ανδρέα Μικρούτσικου για τον τραυματισμό τ...
Είναι το πρώτο επαγγελματικό μοντέλο που παίζει στο π...