Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδας ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΠΑΣ Λαμία 1964 Πανσερραϊκός Athens Καλλιθέα Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους

Ιβάνα Γιακούμπτσοβα

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ιβάνα Γιακούμπτσοβα. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Η ξανθιά που έρχεται να… ξεσηκώσει το ΣΕΦ - 1.97μ. και αναλογίες μοντέλου!
Μπάσκετ | 05/07 - 08:32

Η ξανθιά που έρχεται να… ξεσηκώσει το ΣΕΦ - 1.97μ. και αναλογίες μοντέλου!

Η διεθνής Σλοβάκα σέντερ Ιβάνα Γιακούμπτσοβα θα αγωνίζεται σ...