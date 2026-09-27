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Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Κ
ΚΑΝ
1 - 0
ΤΕΛ
Χ
ΧΙΛ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Μ
ΜΕΞ
1 - 1
ΤΕΛ
Κ
ΚΟΛ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Κ
ΚΊΝ
0 - 3
ΤΕΛ
Ν
ΝΈΑ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Σ
ΣΕΫ
0 - 3
ΤΕΛ
Σ
ΣΡΙ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Μ
ΜΆΛ
2 - 0
ΤΕΛ
Λ
ΛΙΧ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Β
ΒΟΛ
0 - 2
ΤΕΛ
Π
ΠΑΡ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ι
ΙΑΠ
13:25
28 Σεπ
Β
ΒΕΝ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ν
Ν.
14:00
28 Σεπ
Ο
ΟΥΡ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Τ
ΤΑΤ
15:00
28 Σεπ
Π
ΠΑΛ
UEFA Nations League
Λ
ΛΙΘ
1 - 1
ΤΕΛ
Α
ΑΖΕ
UEFA Nations League
Σ
ΣΕΡ
1 - 2
ΤΕΛ
Ο
ΟΛΛ
UEFA Nations League
Δ
ΔΑΝ
2 - 0
ΤΕΛ
Ο
ΟΥΑ
UEFA Nations League
Α
ΑΥΣ
3 - 1
ΤΕΛ
Κ
ΚΌΣ
UEFA Nations League
Γ
ΓΙΒ
0 - 0
ΤΕΛ
Α
ΑΝΔ
UEFA Nations League
Γ
ΓΕΡ
0 - 1
ΤΕΛ
Ε
ΕΛΛ
UEFA Nations League
Ν
ΝΟΡ
1 - 2
ΤΕΛ
Π
ΠΟΡ
UEFA Nations League
Ι
ΙΣΡ
0 - 3
ΤΕΛ
Ι
ΙΡΛ
UEFA Nations League
Α
ΑΡΜ
19:00
28 Σεπ
Μ
ΜΑΥ
UEFA Nations League
Λ
ΛΕΤ
19:00
28 Σεπ
Κ
ΚΎΠ
UEFA Nations League
Γ
ΓΕΩ
19:00
28 Σεπ
Ο
ΟΥΚ
UEFA Nations League
Β
ΒΈΛ
21:45
28 Σεπ
Γ
ΓΑΛ
UEFA Nations League
Τ
ΤΟΥ
21:45
28 Σεπ
Ι
ΙΤΑ
UEFA Nations League
Ρ
ΡΟΥ
21:45
28 Σεπ
Β
ΒΟΣ
UEFA Nations League
Σ
ΣΟΥ
21:45
28 Σεπ
Π
ΠΟΛ
UEFA Nations League
B
BΌΡ
21:45
28 Σεπ
Ο
ΟΥΓ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
Π
ΠΟΡ
63 - 60
ΤΕΛ
L
LOB
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
Ο
ΟΛΙ
92 - 73
ΤΕΛ
Π
ΠΟΒ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
Β
ΒΆΣ
- - -
ΤΕΛ
Π
ΠΟΒ
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Ίβιτσα Όλιτς
Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ίβιτσα Όλιτς.
Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.
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| 28/09 - 00:01
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