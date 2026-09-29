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Ιλιάν Φιλίποφ

Ιλιάν Φιλίποφ

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ιλιάν Φιλίποφ. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Σοκ στη Βουλγαρία: Δολοφονήθηκε ιδιοκτήτης γνωστής ομάδας
Υπόλοιπος Κόσμος | 30/09 - 11:04

Σοκ στη Βουλγαρία: Δολοφονήθηκε ιδιοκτήτης γνωστής ομάδας

Ο Ιλιάν Φιλίποφ ήταν ένας από τους γνωστότερους επιχειρηματίες τ...