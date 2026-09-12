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Ινιάκι Πένια

Ινιάκι Πένια

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ινιάκι Πένια. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Λυτρωτής Ταμπόρδα, μεγάλες επεμβάσεις Πένια - Έτσι κέρδισε Νίκη ο ΠΑΟ (Ηls)
Κύπελλο Ελλάδας | 03/09 - 23:13

Λυτρωτής Ταμπόρδα, μεγάλες επεμβάσεις Πένια - Έτσι κέρδισε Νίκη ο ΠΑΟ (Ηls)

Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από το ματς στο ΟΑΚΑ γ...

Πάλι προβλημάτισε ο Παναθηναϊκός - Τον έσωσαν Ταμπόρδα και Πένια (ΒΙΝΤΕΟ)
Κύπελλο Ελλάδας | 03/09 - 22:58

Πάλι προβλημάτισε ο Παναθηναϊκός - Τον έσωσαν Ταμπόρδα και Πένια (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Αργεντινός άσος πέτυχε το μοναδικό γκολ στο 1-0 επί τ...

Νέα ευκαιρία η Νίκη Βόλου - Πένια και δοκάρι έσωσαν τον Παναθηναϊκό (Vid)
Κύπελλο Ελλάδας | 03/09 - 22:38

Νέα ευκαιρία η Νίκη Βόλου - Πένια και δοκάρι έσωσαν τον Παναθηναϊκό (Vid)

Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα λεπτά η Νίκη Βόλου "άγγιξε" τ...

Εκτινάχθηκε ο Πένια και κράτησε το μηδέν για τον Παναθηναϊκό (ΒΙΝΤΕΟ)
UEFA Conference League | 11/08 - 21:00

Εκτινάχθηκε ο Πένια και κράτησε το μηδέν για τον Παναθηναϊκό (ΒΙΝΤΕΟ)

Δύσκολη και πολύ σημαντική απόκρουση από τον Ινιάκι Π...

Πένια: «Πάμε στη Σόφια μόνο για την πρόκριση»!
UEFA Conference League | 06/08 - 00:06

Πένια: «Πάμε στη Σόφια μόνο για την πρόκριση»!

Αποφασισμένος να αφήσει πίσω του την απογοητευτική ι...

Σωτήρας Πένια για ΠΑΟ, τρομερή επέμβαση σε τετ-α-τετ! (ΒΙΝΤΕΟ)
UEFA Conference League | 05/08 - 23:04

Σωτήρας Πένια για ΠΑΟ, τρομερή επέμβαση σε τετ-α-τετ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Σπουδαία στιγμή για την ΤΣΣΚΑ 1948, είπε "όχι" με εντυπωσιακό τ...

Δοκάρι για την Πάκσι από γκάφα του Πένια (ΒΙΝΤΕΟ)
UEFA Conference League | 23/07 - 22:31

Δοκάρι για την Πάκσι από γκάφα του Πένια (ΒΙΝΤΕΟ)

Τυχερός στάθηκε ο Παναθηναϊκός μετά από λάθος του Ινιάκι Π...

Ο Πένια έκανε φοβερή απόκρουση και μετά έφαγε γκολ με απευθείας κόρνερ (VD)
Super League | 15/07 - 20:56

Ο Πένια έκανε φοβερή απόκρουση και μετά έφαγε γκολ με απευθείας κόρνερ (VD)

Απίθανη αλληλουχία φάσεων στο φιλικό του Παναθηναϊκού μ...

Παναθηναϊκός: Τα νέα πρόσωπα ο ολλανδικός... καύσωνας!
Super League | 24/06 - 18:58

Παναθηναϊκός: Τα νέα πρόσωπα ο ολλανδικός... καύσωνας!

Η σημερινή ημέρα στην ολλανδική βάση του «Τριφυλλιού» ή...

Έστειλαν μήνυμα Τσάπρας, Πένια - Οι πρώτες εντυπώσεις από ΠΑΟ
Super League | 24/06 - 12:58

Έστειλαν μήνυμα Τσάπρας, Πένια - Οι πρώτες εντυπώσεις από ΠΑΟ

Τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα των Πρασίνων έστειλαν τ...

Πένια: "Ταιριάζω απόλυτα στον Νίστρουπ" - Γιατί επέλεξε τον Παναθηναϊκό
Super League | 23/06 - 21:51

Πένια: "Ταιριάζω απόλυτα στον Νίστρουπ" - Γιατί επέλεξε τον Παναθηναϊκό

Ο Ινιάκι Πένια μίλησε για τη νέα σελίδα της καριέρας τ...

Ο Πένια στα πράσινα! Αυτό είναι το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό
Super League | 23/06 - 18:38

Ο Πένια στα πράσινα! Αυτό είναι το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό

Μία σημαντική μεταγραφή ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός, α...

Ντεμαράζ Παναθηναϊκού: Έκλεισε νέα μεταγραφή, ανακοινώνεται την Τρίτη
Super League | 22/06 - 20:43

Ντεμαράζ Παναθηναϊκού: Έκλεισε νέα μεταγραφή, ανακοινώνεται την Τρίτη

Μετά τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα, οι Πράσινοι είναι έτοιμοι ν...

Πανάκριβη κίνηση Αλαφούζου: Αυτό είναι το deal του Παναθηναϊκού για Πένια
Super League | 22/06 - 00:21

Πανάκριβη κίνηση Αλαφούζου: Αυτό είναι το deal του Παναθηναϊκού για Πένια

Πόσα χρήματα έδωσαν στην Μπαρτσελόνα οι “πράσινοι” γ...

Τα δεδομένα για Τσάπρα και Πένια - Πότε θα τους έχει ο Νίστρουπ
Super League | 21/06 - 23:00

Τα δεδομένα για Τσάπρα και Πένια - Πότε θα τους έχει ο Νίστρουπ

Τι προκύπτει για τον 24χρονο δεξιό μπακ και τον Ισπανό τ...

"Κλείδωσε" το νέο deal του ΠΑΟ - Έρχεται την Κυριακή και υπογράφει
Super League | 20/06 - 17:22

"Κλείδωσε" το νέο deal του ΠΑΟ - Έρχεται την Κυριακή και υπογράφει

Συνεχίζεται το μεταγραφικό ντεμαράζ του Παναθηναϊκού, ο...

Ανακοινώνει τρεις μεταγραφές άμεσα ο Παναθηναϊκός - Πάει και για επιθετικό
Super League | 20/06 - 17:14

Ανακοινώνει τρεις μεταγραφές άμεσα ο Παναθηναϊκός - Πάει και για επιθετικό

Οι παίκτες που ολοκληρώνουν τις μεταγραφές του στους Π...

Τέρμα με ση-Μασία για Παναθηναϊκό - Αξέχαστη η παράσταση στο «Μπερναμπέου»
Super League | 19/06 - 16:43

Τέρμα με ση-Μασία για Παναθηναϊκό - Αξέχαστη η παράσταση στο «Μπερναμπέου»

Διακρίνεται για την άνεση με την μπάλα στα πόδια, τη σ...

«Κλείνει η συμφωνία Παναθηναϊκού-Μπαρτσελόνα στα 3 εκατ. για τον Πένια»!
Super League | 19/06 - 14:23

«Κλείνει η συμφωνία Παναθηναϊκού-Μπαρτσελόνα στα 3 εκατ. για τον Πένια»!

Μία σημαντική μεταγραφή ετοιμάζεται να ανακοινώσει π...

Και άλλος γκολκίπερ από Ισπανία για Παναθηναϊκό - Παιδί της Μπαρτσελόνα
Super League | 18/06 - 18:56

Και άλλος γκολκίπερ από Ισπανία για Παναθηναϊκό - Παιδί της Μπαρτσελόνα

Φέρεται να ενδιαφέρει τους “πράσινους” η...