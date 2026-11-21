❮
Super League
Κ
ΚΑΛ
0 - 1
ΤΕΛ
ΑΕΚ
Super League
ΛΕΒ
1 - 1
ΤΕΛ
ΑΤΡ
Super League
ΠΝΛ
1 - 0
ΤΕΛ
ΒΟΛ
Super League
ΠΑΟ
2 - 0
ΤΕΛ
ΟΦH
Super League
ΟΛΥ
6 - 2
ΤΕΛ
Π
Π.Ο
Super League
ΠΑΟΚ
4 - 0
ΤΕΛ
ΚΗΦ
Basket League
Η
ΗΡΑ
84 - 87
ΤΕΛ
AEK
Basket League
ΚΟΛ
100 - 64
ΤΕΛ
ΠΡΟ
Basket League
Δ
ΔΌΞ
83 - 87
ΤΕΛ
ΠΕΡ
Basket League
PAOK
99 - 77
ΤΕΛ
ΑΡΗ
Basket League
ΠΑΟ
85 - 72
ΤΕΛ
ΜΑΡ
Basket League
Α
ΑΟ
96 - 83
ΤΕΛ
Β
ΒΊΚ
Basket League
ΚΑΡ
75 - 81
ΤΕΛ
ΟΛΥ
Basket League
ΟΛΥ
- - -
ΤΕΛ
ΚΑΡ
ΝΒΑ
ΑΤΛ
111 - 97
ΤΕΛ
ΣΑΡ
ΝΒΑ
ΝΤΙ
102 - 105
ΤΕΛ
ΤΟΡ
ΝΒΑ
ΜΠΡ
111 - 113
ΤΕΛ
ΟΡΛ
ΝΒΑ
ΚΛΙ
128 - 119
ΤΕΛ
ΙΝΤ
ΝΒΑ
ΟΚΛ
126 - 120
ΤΕΛ
ΝΙΟ
ΝΒΑ
ΣΙΚ
94 - 98
ΤΕΛ
ΟΥΑ
ΝΒΑ
ΓΙΟ
101 - 111
ΤΕΛ
ΦΟΙ
ΝΒΑ
ΝΤΕ
133 - 124
ΤΕΛ
ΧΙΟ
ΝΒΑ
ΛΕΙ
106 - 104
ΤΕΛ
ΣΑΚ
ΝΒΑ
ΦΙΛ
132 - 129
ΤΕΛ
ΜΙΛ
ΝΒΑ
ΝΙΟ
97 - 96
ΤΕΛ
ΠΟΡ
ΝΒΑ
NTA
110 - 100
ΤΕΛ
ΛΟΣ
ΝΒΑ
ΜΙΝ
104 - 95
ΤΕΛ
ΜΕΜ
ΝΒΑ
ΣΑΝ
114 - 91
ΤΕΛ
ΝΙΟ
ΝΒΑ
ΣΑΚ
97 - 96
ΤΕΛ
ΜΠΟ
ΝΒΑ
ΑΤΛ
19 - 14
LIVE
ΝΤΙ
Premier League
ΜΑΣ
1 - 1
ΤΕΛ
ΦΟΥ
Premier League
ΑΣΒ
0 - 0
ΤΕΛ
ΣΑΝ
Premier League
ΜΠΟ
2 - 0
ΤΕΛ
ΝΌΤ
Premier League
ΤΣΕ
1 - 4
ΤΕΛ
ΛΙΝ
Premier League
Κ
ΚΌΒ
3 - 2
ΤΕΛ
ΚΡΠ
Premier League
ΤΟΤ
2 - 0
ΤΕΛ
ΊΠΣ
Premier League
NIO
2 - 2
ΤΕΛ
AΡΣ
Premier League
Χ
ΧΑΛ
2 - 0
ΤΕΛ
ΜΠΡ
Premier League
ΛΙΒ
4 - 0
ΤΕΛ
ΜΑΓ
La Liga
ΑΛΑ
3 - 1
ΤΕΛ
Λ
ΛΑ
La Liga
ΒΑΓ
0 - 1
ΤΕΛ
ΒΑΛ
La Liga
ΣΕΒ
1 - 1
ΤΕΛ
ΜΠΕ
La Liga
ΡΕΜ
2 - 1
ΤΕΛ
ΘΕΛ
La Liga
ΜΠΑ
3 - 2
ΤΕΛ
ΒΙΓ
La Liga
Σ
ΣΑΝ
3 - 2
ΤΕΛ
ΣΟΣ
La Liga
ΟΣΑ
1 - 0
ΤΕΛ
Μ
ΜΆΛ
La Liga
XET
0 - 2
LIVE
ΑΤΜ
Serie A
ΛΑΤ
3 - 0
ΤΕΛ
ΛΕ
Serie A
ΚΌΜ
2 - 0
ΤΕΛ
ΚΑΛ
Serie A
ΠΑΡ
1 - 5
ΤΕΛ
ΡΟΜ
Serie A
ΝΑΠ
1 - 0
ΤΕΛ
ΤΟΡ
Serie A
ΓΙΟ
4 - 0
ΤΕΛ
ΒΕΝ
Serie A
ΣΑΣ
0 - 2
ΤΕΛ
ΤΖΕ
Serie A
ΜΠΟ
1 - 1
ΤΕΛ
ΟΥΝ
Serie A
ΜΙΛ
5 - 1
ΤΕΛ
Φ
ΦΡΟ
Serie A
ΑΤΑ
1 - 3
LIVE
ΙΝΤ
Bundesliga
ΛΕΒ
4 - 0
ΤΕΛ
Π
ΠΆΝ
Bundesliga
ΈΛΒ
0 - 1
ΤΕΛ
ΦΡΑ
Bundesliga
ΓΚΛ
0 - 1
ΤΕΛ
ΝΤΟ
Bundesliga
ΟΒΕ
1 - 5
ΤΕΛ
ΛΕΙ
Bundesliga
ΦΡΑ
1 - 0
ΤΕΛ
ΧΟΦ
Bundesliga
Σ
ΣΆΛ
0 - 0
ΤΕΛ
ΣΤΓ
Bundesliga
ΑΓΚ
3 - 1
ΤΕΛ
M05
Bundesliga
ΒΕΡ
4 - 0
ΤΕΛ
Α
ΑΜΒ
Ligue 1
ΝΙΣ
2 - 3
ΤΕΛ
ΠΑΡ
Ligue 1
ΣΤΡ
0 - 1
ΤΕΛ
ΜΠΡ
Ligue 1
ΜΟΝ
1 - 1
ΤΕΛ
ΟΣΕ
Ligue 1
ΛΙΛ
0 - 1
ΤΕΛ
ΛΥΝ
Ligue 1
ΛΑΝ
1 - 1
ΤΕΛ
ΤΛΖ
Ligue 1
ΠΑΡ
4 - 0
ΤΕΛ
ΑΝΖ
Ligue 1
ΛΟΡ
1 - 1
ΤΕΛ
ΡΕΝ
Ligue 1
ΜΑΡ
2 - 0
LIVE
Λ
ΛΕ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΒΙΝΤΕΟ
MATCHZONE
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TV
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ
LIFE
Menu
Life
Αρχική
Video
Matchzone
Πρόγραμμα TV
ionicons-v5-n
Πρωτοσέλιδα
Τελευταία Νέα
Ποδόσφαιρο
UEFA Nations League
Super League
Premier League
Champions League
Europa League
UEFA Conference League
Bundesliga
Serie A
La Liga
Ligue 1
Superleague 2
Κύπελλο Ελλάδας
Μπάσκετ
Euroleague
Basket League
NBA
Eurocup
Basketball Champions League
Άλλα Σπορ
Volley
Tennis
Πόλο
Στίβος
Euroleague
Super League
Premier League
La Liga
Champions League
Europa League
UEFA Conference League
Ινίγκο Πίνια
Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ινίγκο Πίνια.
Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.
facebook [#0e65a4]
Created with Sketch.
Super League
| 22/11 - 22:47
Απόφαση διοίκησης στον Ηρακλή! Πρόστιμο στον Πίνια για το λάθος στο 3-2 του Ολυμπιακού (ΒΙΝΤΕΟ)
Οι άνθρωποι του Γηραιού θεωρούν ότι η λανθασμένη επιλογή τ...
1