Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδας ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΠΑΣ Λαμία 1964 Πανσερραϊκός Athens Καλλιθέα Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους

Ίντερ Μαϊάμι

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ίντερ Μαϊάμι. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Πρόβλημα με Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι - Επ’ αόριστον εκτός δράσης!
Υπόλοιπος Κόσμος | 04/08 - 23:54

Πρόβλημα με Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι - Επ’ αόριστον εκτός δράσης!

Ο Αργεντινός σταρ αναμένεται να μείνει εκτός δράσης γ...

"Τέλος" ο Μέσι από την Ίντερ Μαϊάμι; Αποκάλυψη Μασεράνο για το μέλλον!
Υπόλοιπος Κόσμος | 02/08 - 16:53

"Τέλος" ο Μέσι από την Ίντερ Μαϊάμι; Αποκάλυψη Μασεράνο για το μέλλον!

Η αμερικανική περιπέτεια του Λιονέλ Μέσι αναμένεται ν...

Η ’Ιντερ Μαϊάμι προσφέρει στον Μέσι συμβόλαιο της δικιάς του αρεσκείας!
Υπόλοιπος Κόσμος | 02/08 - 06:43

Η ’Ιντερ Μαϊάμι προσφέρει στον Μέσι συμβόλαιο της δικιάς του αρεσκείας!

Η αμερικανική ομάδα δεν θέλει να αποχωριστεί με τίποτα τ...

Ο Μέσι πήγε να δεχθεί σφαλιάρα από αντίπαλο και τον πρόλαβε ο σωματοφύλακας
Υπόλοιπος Κόσμος | 01/08 - 07:46

Ο Μέσι πήγε να δεχθεί σφαλιάρα από αντίπαλο και τον πρόλαβε ο σωματοφύλακας

Μετά το φινάλε του νικηφόρου αγώνα της Ίντερ Μαϊάμι μ...

ΠΑΟ: Συμπαίκτης τού Μέσι 11άδατος τού Βιτόρια; Τον θέλει και η Ρίβερ Πλέιτ!
Super League | VIDEO 30/07 - 11:31

ΠΑΟ: Συμπαίκτης τού Μέσι 11άδατος τού Βιτόρια; Τον θέλει και η Ρίβερ Πλέιτ!

Οι Πράσινοι δεν έχουν σκοπό να τον παραχωρήσουν αλλά α...

Μέσι... καλεί βασικό ξένο του Παναθηναϊκού - "Τρελό" δημοσίευμα!
Super League | 26/07 - 20:38

Μέσι... καλεί βασικό ξένο του Παναθηναϊκού - "Τρελό" δημοσίευμα!

Τι κι αν πέρσι ο Παναθηναϊκός επένδυσε ένα πολύ σημαντικό π...

Αν έχεις φίλο τον Μέσι... - Ξανά στο πλευρό του γνωστός άσος (ΒΙΝΤΕΟ)
Υπόλοιπος Κόσμος | VIDEO 26/07 - 13:12

Αν έχεις φίλο τον Μέσι... - Ξανά στο πλευρό του γνωστός άσος (ΒΙΝΤΕΟ)

Την απόκτηση του Ροντρίγκο Ντε Πολ ανακοίνωσε επισήμως η...

"Κανονιά" Φάμπρεγκας: "Ο Μέσι στη Κόμο; Ποτέ μην λες ποτέ"!
Serie A | 23/07 - 14:33

"Κανονιά" Φάμπρεγκας: "Ο Μέσι στη Κόμο; Ποτέ μην λες ποτέ"!

Ο Ισπανός τεχνικός της ιταλικής ομάδας αναφέρθηκε σ...

Έγραψε ιστορία ο Μέσι! Άφησε 2ο τον Κριστιάνο Ρονάλντο και σε αυτή τη λίστα
Υπόλοιπος Κόσμος | 20/07 - 14:52

Έγραψε ιστορία ο Μέσι! Άφησε 2ο τον Κριστιάνο Ρονάλντο και σε αυτή τη λίστα

Ο Αργεντινός παικταράς καταρρίπτει ρεκόρ, παρότι βρίσκεται σ...

Ξανά και ξανά! "Έστησε" νέο πάρτι ο Μέσι με δύο γκολ και δύο ασίστ (ΒΙΝΤΕΟ)
Υπόλοιπος Κόσμος | 20/07 - 11:20

Ξανά και ξανά! "Έστησε" νέο πάρτι ο Μέσι με δύο γκολ και δύο ασίστ (ΒΙΝΤΕΟ)

Δεν σταματάει να σκοράρει και να... σερβίρει γ...

Στο πλευρό του Μέσι ο "σωματοφύλακάς" του - Συμφώνησε με Ίντερ Μαϊάμι!
Υπόλοιπος Κόσμος | 16/07 - 06:10

Στο πλευρό του Μέσι ο "σωματοφύλακάς" του - Συμφώνησε με Ίντερ Μαϊάμι!

Η ομάδα του Αργεντίνου σταρ συμφώνησε για την απόκτηση ε...

Συμπαίκτης του Μέσι στην εθνική Αργεντινής κάνει το ταξίδι για το MLS
Ποδόσφαιρο | 15/07 - 15:03

Συμπαίκτης του Μέσι στην εθνική Αργεντινής κάνει το ταξίδι για το MLS

Συμπαίκτες και φίλοι είναι ο Ροντριγκό ντε Πόλ και ο ...

"Παραμένει στην Ίντερ Μαϊάμι ο Λιονέλ Μέσι!"
Υπόλοιπος Κόσμος | 08/07 - 23:59

"Παραμένει στην Ίντερ Μαϊάμι ο Λιονέλ Μέσι!"

Ο Αργεντινός μάγος αναμένεται να παραμείνει στην ομάδα τ...

Ετοιμάζεται για το " μεγάλο μπαμ" η Αλ Αχλί - "Γλυκοκοιτάζει" τον Μέσι!
Υπόλοιπος Κόσμος | VIDEO 07/07 - 13:29

Ετοιμάζεται για το " μεγάλο μπαμ" η Αλ Αχλί - "Γλυκοκοιτάζει" τον Μέσι!

Οι Σαουδάραβες θέλουν να ταράξουν για τα καλά τα νερά σ...

Κρίθηκε το μέλλον του Λιονέλ Μέσι - Αυτή τη φανέλα θα φοράει!
Υπόλοιπος Κόσμος | 03/07 - 14:19

Κρίθηκε το μέλλον του Λιονέλ Μέσι - Αυτή τη φανέλα θα φοράει!

Τα σενάρια για το μέλλον του Λιονέλ Μέσι συνεχίζονται μ...

Έτοιμος για… μετακόμιση ο Μέσι! - Μεγάλη απόφαση
Mundial | 30/06 - 23:07

Έτοιμος για… μετακόμιση ο Μέσι! - Μεγάλη απόφαση

Το Μουντιάλ οδηγεί τον Αργεντινό α...

Η Παρί... εξαφάνισε τον Μέσι και συνέτριψε την Ίντερ Μαϊάμι (ΒΙΝΤΕΟ)
Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων | 29/06 - 21:06

Η Παρί... εξαφάνισε τον Μέσι και συνέτριψε την Ίντερ Μαϊάμι (ΒΙΝΤΕΟ)

Πολλά επίπεδα πάνω οι πρωταθλητές Ευρώπης, νίκησαν ε...

Η Παρί διαλύει την Ίντερ Μαϊάμι - 4-0 και... λίγα ήταν στο ημίχρονο! (Vid)
Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων | 29/06 - 20:10

Η Παρί διαλύει την Ίντερ Μαϊάμι - 4-0 και... λίγα ήταν στο ημίχρονο! (Vid)

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης έκανε επίδειξη δύναμης στο π...

Τελικό: Παρί Σεν Ζερμέν - Ίντερ Μαϊάμι 4-0
Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων | 29/06 - 18:55

Τελικό: Παρί Σεν Ζερμέν - Ίντερ Μαϊάμι 4-0

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης κοντράρεται με την ομάδα του Λ...

Πού θα δούμε την κόντρα Μέσι-Παρί; Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας!
Media | 29/06 - 08:36

Πού θα δούμε την κόντρα Μέσι-Παρί; Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας!

Δείτε αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μ...

Τα ζευγάρια των "16" στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων
Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων | 27/06 - 09:07

Τα ζευγάρια των "16" στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων

Με τις Ρεάλ Μαδρίτης και Αλ Χιλάλ να παίρνουν τα τελευταία δ...