Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδoς ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΑΕΛ novibet Πανσερραϊκός Κηφισιά Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους

Ιρφάν Πελίτο

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ιρφάν Πελίτο. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

facebook [#0e65a4] Created with Sketch.
Επίσημο! Elite διαιτητής της ρεβάνς του ΠΑΟ - Αυτός σφυρίζει ΠΑΟΚ
Europa League | 25/08 - 14:17

Επίσημο! Elite διαιτητής της ρεβάνς του ΠΑΟ - Αυτός σφυρίζει ΠΑΟΚ

Γνωστός έγινε ο διαιτητής που θα δώσει το παρών στον α...