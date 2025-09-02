Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδoς ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΑΕΛ novibet Πανσερραϊκός Κηφισιά Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους

Ισάακ Ναντέρ

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ισάακ Ναντέρ. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

facebook [#0e65a4] Created with Sketch.
Ο Ναντέρ πήρε το χρυσό... στο νήμα! (ΒΙΝΤΕΟ)
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου | 17/09 - 17:35

Ο Ναντέρ πήρε το χρυσό... στο νήμα! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Πορτογάλος, Ισάακ Ναντέρ, αναδείχθηκε πρωταθλητής κ...