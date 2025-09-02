Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδoς ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΑΕΛ novibet Πανσερραϊκός Κηφισιά Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους
Ισιντόρα Καντίεβιτς

Ισιντόρα Καντίεβιτς

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ισιντόρα Καντίεβιτς. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

facebook [#0e65a4] Created with Sketch.
Ερυθρόλευκος παίκτης τραυματίστηκε και βρήκε παρηγοριά (ΦΩΤΟ)
Υπόλοιπος Κόσμος | 25/11 - 21:03

Ερυθρόλευκος παίκτης τραυματίστηκε και βρήκε παρηγοριά (ΦΩΤΟ)

Ο Νεμάνια Ράντονιτς βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω του α...