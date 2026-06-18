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Ισμαέλ Κονέ

Ισμαέλ Κονέ

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ισμαέλ Κονέ. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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6 o Καναδάς με χατ-τρικ Ντέιβιντ - Σοκαριστικός τραυματισμός για Κονέ (Vid)
Mundial | 19/06 - 03:14

6 o Καναδάς με χατ-τρικ Ντέιβιντ - Σοκαριστικός τραυματισμός για Κονέ (Vid)

Δύσκολες στιγμές στην αναμέτρηση του Καναδά με το Κατάρ γ...