Ισμήνη Καραβασίλη

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ισμήνη Καραβασίλη. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Χάλκινο μετάλλιο η Καραβασίλη στο τεχνικό σόλο
Άλλα Σπορ | 26/06 - 22:35

Πρώτος τελικός του προγράμματος, πρώτο μετάλλιο για τ...