Ιωάννης Παπαπέτρου

Facebook Pixel
Super League
ΟΛΥ
0 - 1
ΤΕΛ
ΟΦH
Super League
Π.Ο
1 - 1
ΤΕΛ
ΑΤΡ
Super League
ΚΑΛ
3 - 1
ΤΕΛ
ΒΟΛ
Super League
ΑΣΤ
1 - 1
ΤΕΛ
ΑΕΚ
Super League
ΠΑΟΚ
2 - 0
ΤΕΛ
ΑΡΗ
Super League
ΚΗΦ
0 - 0
ΤΕΛ
ΛΕΒ
Super League
ΠΑΟ
3 - 0
ΤΕΛ
ΠΝΛ
Premier League
ΤΣΕ
2 - 2
ΤΕΛ
ΧΑΛ
Premier League
ΛΙΒ
0 - 0
ΤΕΛ
ΦΟΥ
Premier League
ΚΡΠ
2 - 3
ΤΕΛ
ΊΠΣ
Premier League
ΜΠΟ
2 - 2
ΤΕΛ
ΜΠΡ
Premier League
ΑΣΒ
1 - 2
ΤΕΛ
ΝΌΤ
Premier League
ΤΟΤ
0 - 0
ΤΕΛ
ΕΒE
Premier League
ΣΑΝ
0 - 2
ΤΕΛ
AΡΣ
Premier League
ΚΌΒ
0 - 5
ΤΕΛ
ΜΠΡ
Premier League
ΜΑΓ
0 - 1
ΤΕΛ
ΜΑΣ
La Liga
ΣΑΝ
2 - 1
ΤΕΛ
ΑΛΑ
La Liga
ΟΣΑ
0 - 2
ΤΕΛ
ΕΣΠ
La Liga
ΜΠΙ
1 - 1
ΤΕΛ
ΈΛΤ
La Liga
ΡΕΜ
4 - 1
ΤΕΛ
ΒΑΓ
La Liga
ΘΕΛ
1 - 1
ΤΕΛ
ΜΆΛ
La Liga
ΛΕΒ
2 - 4
ΤΕΛ
ΜΠΑ
La Liga
XET
1 - 1
ΤΕΛ
ΛΑ
La Liga
ΣΟΣ
0 - 0
LIVE
ΑΤΜ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
KUM
80 - 85
ΤΕΛ
TAO
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΜΠΟ
80 - 87
ΤΕΛ
ΧΆΠ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΣΤΑ
- - -
ΤΕΛ
ΦΛΟ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΦΟΡ
66 - 60
ΤΕΛ
LIB
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΜΙΛ
77 - 89
ΤΕΛ
PAOK
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
CB
- - -
ΤΕΛ
ΜΠΙ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΑΛΙ
- - -
ΤΕΛ
ΓΡΑ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΣΑΡ
- - -
ΤΕΛ
ΟΡΤ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
AUR
- - -
ΤΕΛ
LEG
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΓΙΟ
54 - 95
ΤΕΛ
WON
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΤΡΕ
- - -
ΤΕΛ
ΤΖΆ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΜΙΡ
107 - 101
ΤΕΛ
CB
Serie A
ΤΖΕ
1 - 1
ΤΕΛ
ΦΡΟ
Serie A
ΛΑΤ
2 - 2
ΤΕΛ
ΜΙΛ
Serie A
ΑΤΑ
1 - 2
ΤΕΛ
ΚΑΛ
Serie A
ΛΕ
3 - 2
ΤΕΛ
ΜΌΝ
Serie A
ΝΑΠ
1 - 0
ΤΕΛ
ΜΠΟ
Serie A
ΣΑΣ
1 - 1
LIVE
ΓΙΟ
Bundesliga
ΝΤΟ
3 - 0
ΤΕΛ
ΠΆΝ
Bundesliga
ΧΟΦ
2 - 1
ΤΕΛ
ΣΤΓ
Bundesliga
ΦΡΑ
5 - 0
ΤΕΛ
ΓΚΛ
Bundesliga
ΑΓΚ
2 - 2
ΤΕΛ
ΛΕΒ
Bundesliga
M05
1 - 3
ΤΕΛ
ΦΡΑ
Bundesliga
ΚΟΛ
1 - 1
ΤΕΛ
ΒΕΡ
Bundesliga
ΛΕΙ
5 - 0
ΤΕΛ
ΑΜΒ
Bundesliga
ΈΛΒ
1 - 2
ΤΕΛ
ΜΠΑ
Ligue 1
ΣΤΡ
1 - 1
ΤΕΛ
ΜΟΝ
Ligue 1
ΠΑΡ
0 - 0
ΤΕΛ
ΛΥΝ
Ligue 1
ΟΣΕ
1 - 0
ΤΕΛ
ΝΙΣ
Ligue 1
ΧΑΒ
0 - 0
ΤΕΛ
ΑΝΖ
Ligue 1
ΛΟΡ
2 - 2
ΤΕΛ
ΤΛΖ
Ligue 1
ΛΙΛ
2 - 0
ΤΕΛ
ΤΡΟ
Ligue 1
ΛΕ
2 - 2
ΤΕΛ
ΛΑΝ
Ligue 1
ΜΠΡ
0 - 1
LIVE
ΠΑΡ
Menu
Εθνική Ελλάδoς Μπάσκετ ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΑΕΛ novibet Πανσερραϊκός Κηφισιά Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους
Ιωάννης Παπαπέτρου

Ιωάννης Παπαπέτρου

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα για τον Ιωάννη Παπαπέτρου στο Sportdog.gr. Διαβάστε για την πορεία του στον Παναθηναϊκό, τις εμφανίσεις του στη Euroleague και τα στατιστικά του.

facebook [#0e65a4] Created with Sketch.
Ατάκες του Αβράμοβιτς για Λεσόρ και Παπαπέτρου!
Euroleague | 09/12/2025 - 14:48

Ατάκες του Αβράμοβιτς για Λεσόρ και Παπαπέτρου!

Ο Αλέκσα Αβράμοβιτς αγωνίζεται πλέον στην Ντουμπάι, α...

Υπόκλιση Παπαπέτρου σε Ομπράντοβιτς: "Ήσουν, είσαι & θα είσαι ο κορυφαίος"
Euroleague | VIDEO 26/11/2025 - 19:28

Υπόκλιση Παπαπέτρου σε Ομπράντοβιτς: "Ήσουν, είσαι & θα είσαι ο κορυφαίος"

Ο παλαίμαχος διεθνής άσος αποθέωσε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς μ...

Όταν ο Παπαπέτρου έγραψε ιστορία στην Ευρωλίγκα! (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | 14/11/2025 - 05:34

Όταν ο Παπαπέτρου έγραψε ιστορία στην Ευρωλίγκα! (ΒΙΝΤΕΟ)

Έκανε ένα παιχνίδι που θα μνημονεύεται για χρόνια – ό...

Έλα! Το έμαθες αυτό για τον Ιωάννη Παπαπέτρου;
Μπάσκετ | 11/10/2025 - 16:22

Έλα! Το έμαθες αυτό για τον Ιωάννη Παπαπέτρου;

Ο παλαίμαχος άσος τού Παναθηναϊκού και της Εθνικής ο...

Αγραβάνης: "Είχε θέμα ο Παπαπέτρου - Επιπόλαια απόφαση να πάω στον ΠΑΟ"
Basket League | 16/07/2025 - 15:22

Αγραβάνης: "Είχε θέμα ο Παπαπέτρου - Επιπόλαια απόφαση να πάω στον ΠΑΟ"

Ο Έλληνας φόργουορντ μίλησε για τη μεταγραφή του στους Π...

Τεράστιος Σπανούλης: Αποχαιρέτησε τον Παπαπέτρου - "Περήφανος για σένα"
Euroleague | VIDEO 26/06/2025 - 09:54

Τεράστιος Σπανούλης: Αποχαιρέτησε τον Παπαπέτρου - "Περήφανος για σένα"

Ο προπονητής όλων των Ελλήνων έστειλε το δικό του μήνυμα γ...

Μπαμπάς Παπαπέτρου: "Δεν φθάρθηκε στα μάτια του κόσμου-Δεν πίστευα ότι..."
Euroleague | 24/06/2025 - 14:50

Μπαμπάς Παπαπέτρου: "Δεν φθάρθηκε στα μάτια του κόσμου-Δεν πίστευα ότι..."

Ο πατέρας του Ιωάννη Παπαπέτρου, Αργύρης μίλησε για τ...

Δίνει συμβόλαιο… Ναν στον Νο1 ο Γιαννακόπουλος - Το επόμενο βήμα Παπαπέτρου
Euroleague | VIDEO 24/06/2025 - 12:15

Δίνει συμβόλαιο… Ναν στον Νο1 ο Γιαννακόπουλος - Το επόμενο βήμα Παπαπέτρου

Ποιο θα το είναι το μέλλον του Ιωάννη Παπαπέτρου, ο π...

Παπαπέτρου: Η… (από)«κάλυψις» του Ιωάννου! (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | 24/06/2025 - 11:18

Παπαπέτρου: Η… (από)«κάλυψις» του Ιωάννου! (ΒΙΝΤΕΟ)

Με ποσοστό άνω του 50% στην κατάκτηση πρωταθλημάτων, μ...

Αποθέωσε τον Παπαπέτρου ο Χεζόνια: "Παναθηναϊκός μέχρι το κόκαλο" (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | 24/06/2025 - 08:39

Αποθέωσε τον Παπαπέτρου ο Χεζόνια: "Παναθηναϊκός μέχρι το κόκαλο" (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου αποσύρθηκε από την ενεργό δράση σ...

Αποκάλυψη για Παπαπέτρου: Προτίμησε τον Παναθηναϊκό από... ΝΒΑ!
Euroleague | VIDEO 23/06/2025 - 19:45

Αποκάλυψη για Παπαπέτρου: Προτίμησε τον Παναθηναϊκό από... ΝΒΑ!

Ο Έλληνας προπονητής έβγαλε το... καπέλο στον σπουδαίο Ι...

Μη ξεχνάτε τις ειρωνίες Μπαρτζώκα και Αγγελόπουλου δημόσια για Παπαπέτρου!
Euroleague | 23/06/2025 - 18:35

Μη ξεχνάτε τις ειρωνίες Μπαρτζώκα και Αγγελόπουλου δημόσια για Παπαπέτρου!

Το «σοκ» της απόφασης του Ιωάννη Παπαπέτρου, βάζοντας τ...

Νέα ανάρτηση ΠΑΟ για Παπαπέτρου: "Οι στιγμές που μοιραστήκαμε..." (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | 23/06/2025 - 15:03

Νέα ανάρτηση ΠΑΟ για Παπαπέτρου: "Οι στιγμές που μοιραστήκαμε..." (ΒΙΝΤΕΟ)

Σε ακόμη μία ανάρτηση συνοδευόμενη από βίντεο προχώρησε η...

Μήνυμα Παρτιζάν στα ελληνικά για το "αντίο" Παπαπέτρου - Τι ευχήθηκε (ΦΩΤΟ)
Euroleague | VIDEO 23/06/2025 - 14:04

Μήνυμα Παρτιζάν στα ελληνικά για το "αντίο" Παπαπέτρου - Τι ευχήθηκε (ΦΩΤΟ)

Το δικό της μήνυμα έστειλε η σερβική ομάδα στον Ιωάννη Π...

Παπαπέτρου: Η σειρά με την Μακάμπι και η αγάπη του για τον Παναθηναϊκό
Euroleague | 23/06/2025 - 12:07

Παπαπέτρου: Η σειρά με την Μακάμπι και η αγάπη του για τον Παναθηναϊκό

Η σειρά των playoffs με τη Μακάμπι, που δεν θα ξεχάσει ποτέ, τ...

Μια διαδρομή γεμάτη επιτυχίες! Έργα & ημέρες του Ιωάννη Παπαπέτρου
Euroleague | VIDEO 23/06/2025 - 02:55

Μια διαδρομή γεμάτη επιτυχίες! Έργα & ημέρες του Ιωάννη Παπαπέτρου

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου γεννήθηκε στις 30 Μαρτίου 1994 στην Π...

Ξέρει κάτι ο Αντετοκούνμπο για Παπαπέτρου; - “Συναρπαστικό νέο κεφάλαιο”
Euroleague | 22/06/2025 - 23:51

Ξέρει κάτι ο Αντετοκούνμπο για Παπαπέτρου; - “Συναρπαστικό νέο κεφάλαιο”

Αποθέωσε τον συμπαίκτη του στην Εθνική ο...

Καλαϊτζάκης για Παπαπέτρου: “Ήσουν ο πιο @ρχιδ@τος...”
Euroleague | VIDEO 22/06/2025 - 21:55

Καλαϊτζάκης για Παπαπέτρου: “Ήσουν ο πιο @ρχιδ@τος...”

Ένα ξεχωριστό μήνυμα στον 31χρονο άσο από τον συμπαίκτη τ...

Το «Papi out» είχε σεβασμό στον Ιωάννη και σε όποια φανέλα φόρεσε & τίμησε
Euroleague | 22/06/2025 - 20:42

Το «Papi out» είχε σεβασμό στον Ιωάννη και σε όποια φανέλα φόρεσε & τίμησε

Ο Ιωάννης, ο «Papi» του Τέξας, το πιτσιρίκι στα μίνι του Π...

Τρομερό βίντεο Euroleague! Tα buzzer beater Παπαπέτρου με 3 ομάδες
Euroleague | 22/06/2025 - 20:35

Τρομερό βίντεο Euroleague! Tα buzzer beater Παπαπέτρου με 3 ομάδες

Ένα εκπληκτικό βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα η Euroleague π...

Συγκλονιστικός Σλούκας για τον Παπαπέτρου και τους... εφιάλτες! (ΦΩΤΟ)
Euroleague | VIDEO 22/06/2025 - 20:13

Συγκλονιστικός Σλούκας για τον Παπαπέτρου και τους... εφιάλτες! (ΦΩΤΟ)

Το δικό του μήνυμα μετά την απόφαση του Ιωάννη Παπαπέτρου ν...