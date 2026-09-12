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Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στο Sportdog.gr. Διαβάστε για την πορεία του στον Παναθηναϊκό, τις εμφανίσεις του στη EuroLeague και τα στατιστικά του.

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Άναψαν τα αίματα με Χουάντσο και Λαρεντζάκη! (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | 11/09 - 22:07

Άναψαν τα αίματα με Χουάντσο και Λαρεντζάκη! (ΒΙΝΤΕΟ)

Παρά το γεγονός ότι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τ...

Σύζυγος Γκραντ: "Εκεί εστίασε ο Τζέριαν" - Τι είπε για Ζοτς-Χουάντσο (ΦΩΤΟ)
Euroleague | VIDEO 04/09 - 09:34

Σύζυγος Γκραντ: "Εκεί εστίασε ο Τζέριαν" - Τι είπε για Ζοτς-Χουάντσο (ΦΩΤΟ)

Η σύζυγος του Τζέριαν Γκραντ απάντησε σε ερωτήσεις γ...

Φοβερές ατάκες Χουάντσο: "Φοράω κόκκινο και στο ΟΑΚΑ... απαγορεύεται"!
Mundobasket | 31/08 - 00:47

Φοβερές ατάκες Χουάντσο: "Φοράω κόκκινο και στο ΟΑΚΑ... απαγορεύεται"!

Ο άσος του Παναθηναϊκού μίλησε για την επερχόμενη μάχη τ...

Για… Έλληνες Μιλουτίνοφ, Χουάντσο και Γκραντ - Νέα δεδομένα για Σαμοντούροφ
Euroleague | VIDEO 30/08 - 14:15

Για… Έλληνες Μιλουτίνοφ, Χουάντσο και Γκραντ - Νέα δεδομένα για Σαμοντούροφ

Οι Έλληνες παίκτες που ψάχνουν να βρουν με κάθε τρόπο Π...

Παναθηναϊκός: Τι ισχύει για ελληνικό διαβατήριο σε Χουάντσο-Γκραντ!
Euroleague | 29/08 - 08:52

Παναθηναϊκός: Τι ισχύει για ελληνικό διαβατήριο σε Χουάντσο-Γκραντ!

Έντονη συζήτηση έχει ανοίξει γύρω από το ενδεχόμενο ν...

Η αποκάλυψη Χουάντσο για τις προτάσεις που είχε - "Μίλησα με Ομπράντοβιτς"!
Euroleague | 27/08 - 07:24

Η αποκάλυψη Χουάντσο για τις προτάσεις που είχε - "Μίλησα με Ομπράντοβιτς"!

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μίλησε για τις ομάδες που ήθελαν ν...

Αφήνει εκτός τρία αστέρια του ΠΑΟ ο Ομπράντοβιτς - Άσχημα νέα για Χουάντσο!
Euroleague | VIDEO 13/08 - 13:00

Αφήνει εκτός τρία αστέρια του ΠΑΟ ο Ομπράντοβιτς - Άσχημα νέα για Χουάντσο!

Ο Ισπανός σταρ υπέγραψε μόλις νέο συμβόλαιο με τον Π...

Η ανάρτηση Χουάντσο με Διαμαντίδη, Μπατίστ, Πέκοβιτς και Ζοτς! (ΦΩΤΟ)
Euroleague | 30/07 - 14:12

Η ανάρτηση Χουάντσο με Διαμαντίδη, Μπατίστ, Πέκοβιτς και Ζοτς! (ΦΩΤΟ)

Σε ένα ποστάρισμα που προκάλεσε... χαμό στις τάξεις τ...

"Τρελάθηκε" ο Χουάντσο - "Ποιος από εσάς είναι Ολυμπιακός;" (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | 22/07 - 17:12

"Τρελάθηκε" ο Χουάντσο - "Ποιος από εσάς είναι Ολυμπιακός;" (ΒΙΝΤΕΟ)

Έκλεψε την παράσταση ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, σε ένα... τ...

Παναθηναϊκός: Διέρρευσαν τα ποσά της περιουσίας του Χουάντσο!
Euroleague | VIDEO 17/07 - 18:21

Παναθηναϊκός: Διέρρευσαν τα ποσά της περιουσίας του Χουάντσο!

Πόσο πλούσιος είναι ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και πόσο θ...

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Κάτι παραπάνω από ένας σπουδαίος παίκτης
Euroleague | 16/07 - 13:04

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Κάτι παραπάνω από ένας σπουδαίος παίκτης

Eλάχιστοι παίκτες που έπαιξαν στον Ολυμπιακό ή στον Π...

Χουάντσο: «Δεν πάω πουθενά, θα είμαι για πάντα πράσινος»! (VD)
Euroleague | 15/07 - 23:57

Χουάντσο: «Δεν πάω πουθενά, θα είμαι για πάντα πράσινος»! (VD)

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έστειλε ένα ιδιαίτερα θερμό μ...

"Βάλε τη φανέλα, θείε Χουάντσο" - Επίσημο το deal με ΠΑΟ και φοβερό ΒΙΝΤΕΟ
Euroleague | 15/07 - 20:19

"Βάλε τη φανέλα, θείε Χουάντσο" - Επίσημο το deal με ΠΑΟ και φοβερό ΒΙΝΤΕΟ

Οι Πράσινοι ανακοίνωσαν την ανανέωση του συμβολαίου τ...

Χουάντσο: Το «πράσινο» μήνυμα μετά την ανανέωση
Euroleague | 15/07 - 14:48

Χουάντσο: Το «πράσινο» μήνυμα μετά την ανανέωση

Λίγες ώρες μετά την επέκταση της συνεργασίας του με τ...

Ο Χουάντσο είναι όσα πρεσβεύει ο Παναθηναϊκός
Euroleague | 15/07 - 08:08

Ο Χουάντσο είναι όσα πρεσβεύει ο Παναθηναϊκός

Αθλητής και άνθρωπος που τικάρει όλα τα κουτάκια «παίκτης Π...

Η χαρά Γιαννακόπουλου για Χουάντσο - Τo story με τον… εγκέφαλο!
Euroleague | VIDEO 14/07 - 20:36

Η χαρά Γιαννακόπουλου για Χουάντσο - Τo story με τον… εγκέφαλο!

Η κίνηση όλο νόημα από τον ισχυρό άνδρα του Παναθηναϊκού γ...

"Μπαμ" Γιαννακόπουλου με Χουάντσο και τέλος στα σενάρια!
Euroleague | VIDEO 14/07 - 19:22

"Μπαμ" Γιαννακόπουλου με Χουάντσο και τέλος στα σενάρια!

Ραγδαίες εξελίξεις με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στον Π...

“Στενοχωρημένος ο Χουάντσο” - Τι συμβαίνει με τον άσο του Παναθηναϊκού (Vd)
Euroleague | VIDEO 14/07 - 19:09

“Στενοχωρημένος ο Χουάντσο” - Τι συμβαίνει με τον άσο του Παναθηναϊκού (Vd)

Γιατί δεν είναι στα καλύτερά του ο...

Σενάριο για ανταλλαγή του Χουάντσο με σταρ της Euroleague!
Euroleague | VIDEO 14/07 - 07:46

Σενάριο για ανταλλαγή του Χουάντσο με σταρ της Euroleague!

Αν συμβεί αυτό, θα προκαλέσει αίσθηση! Το σενάριο που θ...

Πώς ο Χουάντσο μπορεί να πάει Ολυμπιακό και ο ειδικός όρος στο συμβόλαιο!
Euroleague | VIDEO 13/07 - 10:00

Πώς ο Χουάντσο μπορεί να πάει Ολυμπιακό και ο ειδικός όρος στο συμβόλαιο!

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας που... περιμένει τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, τ...

"Μπάσκετ Μπαρτζώκα ο Ζοτς, αλλάζει τον ΠΑΟ - Αποφάσισε για Χουάντσο, Όσμαν"
Euroleague | VIDEO 09/07 - 15:28

"Μπάσκετ Μπαρτζώκα ο Ζοτς, αλλάζει τον ΠΑΟ - Αποφάσισε για Χουάντσο, Όσμαν"

Γιατί ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έφερε τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε κ...