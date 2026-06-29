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KAAN

KAAN

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα KAAN. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Ελληνοαμερικανοί βουλευτές μπλοκάρουν την ενίσχυση της Τουρκίας
Πολιτική | 29/06 - 04:33

Ελληνοαμερικανοί βουλευτές μπλοκάρουν την ενίσχυση της Τουρκίας

Οι Γκας Μπιλιράκης, Νικόλ Μαλλιωτάκη, Μάικ Χαριδόπουλος κ...