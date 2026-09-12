Κάαν Καϊρίνεν

Έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μ...
Η κακή νοοτροπία της ασόβαρης ΑΕΚ που έφερε την γκέλα μ...
Για την κομβική συνεισφορά των νεοφερμένων στον θρίαμβο τ...
Η εμφάνιση της ΑΕΚ στη Σόφια, οι επιλογές Νίκολιτς, ο...
Ο Κάαν Κάιρινεν απάντησε μέσω βίντεο σε γρήγορες ερωτοαπαντήσεις μ...
Ο Κάαν Κάιρινεν πήρε την πρώτη του γεύση από το νέο τ...
Στην Ολλανδία χτίστηκε μια ομάδα με περισσότερους δ...
Η ΑΕΚ έδειξε ότι αποκτά ταυτότητα, τα νέα πρόσωπα αρχίζουν ν...
Ο 28χρονος διεθνής Κροάτης είναι ο αριστεροπόδαρος δ...
Αισιόδοξος για την αγωνιστική εικόνα που παρουσιάζει η...
Πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε στην απογευματινή π...
Eίναι περισσότερο επιθετικό «οκτάρι». Ζητά την μπάλα, ...
Η ΑΕΚ βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο της προετοιμασίας τ...
Συζήτηση με τον ρεπόρτερ της ΑΕΚ για την προετοιμασία, τ...
Οι επιλογές του Νίκολιτς για το δεύτερο φ...
Η ΑΕΚ έδειξε από το πρώτο φιλικό τεστ τι θέλει να παίξει. Υ...
Η αποκρυπτογράφηση όσων ανέφερε ο Σέρβος τεχνικός μ...
Το πρώτο δείγμα γραφής της πρωταθλήτριας μετά το φιλικό μ...
Οι Κιτρινόμαυροι αντιμετωπίζουν την ολλανδική Ντε Γ...
Ο Σέρβος τεχνικός βρήκε το στοιχείο που έλειπε από τ...
Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι πως ο Σέρβος τεχνικός θ...