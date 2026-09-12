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Κάαν Καϊρίνεν

Κάαν Καϊρίνεν

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Κάαν Καϊρίνεν. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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"Εξοργιστικός ο Γιόβιτς, τραγική η ΑΕΚ -Νίκολιτς αν δεν τον θες, διώξτον…"!
Super League | 13/09 - 21:50

"Εξοργιστικός ο Γιόβιτς, τραγική η ΑΕΚ -Νίκολιτς αν δεν τον θες, διώξτον…"!

Έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μ...

Οι ευθύνες Νίκολιτς και η μικρόψυχη δήλωση και η ανάγκη για 3 μεταγραφές
Super League | VIDEO 31/08 - 17:30

Οι ευθύνες Νίκολιτς και η μικρόψυχη δήλωση και η ανάγκη για 3 μεταγραφές

Η κακή νοοτροπία της ασόβαρης ΑΕΚ που έφερε την γκέλα μ...

Σχόλιο ΑΕΚτζή: "Αυτό την συμφέρει στην κλήρωση - Κομπιούτερ ο Κάιρινεν"
Champions League | 27/08 - 16:48

Σχόλιο ΑΕΚτζή: "Αυτό την συμφέρει στην κλήρωση - Κομπιούτερ ο Κάιρινεν"

Για την κομβική συνεισφορά των νεοφερμένων στον θρίαμβο τ...

Η πρόκριση που πρέπει να έρθει για την ΑΕΚ, ο Γιόβιτς και ο Κάιρινεν
Blogs | 19/08 - 15:30

Η πρόκριση που πρέπει να έρθει για την ΑΕΚ, ο Γιόβιτς και ο Κάιρινεν

Η εμφάνιση της ΑΕΚ στη Σόφια, οι επιλογές Νίκολιτς, ο...

Κάιρινεν: «Να γίνω πρωταθλητής και να προκριθώ στο Champions League» (Vid)
Super League | 10/08 - 16:26

Κάιρινεν: «Να γίνω πρωταθλητής και να προκριθώ στο Champions League» (Vid)

Ο Κάαν Κάιρινεν απάντησε μέσω βίντεο σε γρήγορες ερωτοαπαντήσεις μ...

Οι πρώτες στιγμές του Κάιρινεν στη Νέα Φιλαδέλφεια (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 10/08 - 15:00

Οι πρώτες στιγμές του Κάιρινεν στη Νέα Φιλαδέλφεια (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Κάαν Κάιρινεν πήρε την πρώτη του γεύση από το νέο τ...

Αλλαγή πίστας στην ΑΕΚ! Το μοντέλο χωρίς Πινέδα και οι 3 αδύναμοι κρίκοι
Super League | 05/08 - 09:00

Αλλαγή πίστας στην ΑΕΚ! Το μοντέλο χωρίς Πινέδα και οι 3 αδύναμοι κρίκοι

Στην Ολλανδία χτίστηκε μια ομάδα με περισσότερους δ...

ΑΕΚ: Τα συμπεράσματα Νίκολιτς για τις μεταγραφές και ο μεγάλος κερδισμένος
Super League | 03/08 - 09:00

ΑΕΚ: Τα συμπεράσματα Νίκολιτς για τις μεταγραφές και ο μεγάλος κερδισμένος

Η ΑΕΚ έδειξε ότι αποκτά ταυτότητα, τα νέα πρόσωπα αρχίζουν ν...

O νέος Μόντριτς στην ΑΕΚ – Τα 35 εκατ., ο Ολυμπιακός και το μεγάλο στοίχημα
Super League | 28/07 - 09:00

O νέος Μόντριτς στην ΑΕΚ – Τα 35 εκατ., ο Ολυμπιακός και το μεγάλο στοίχημα

Ο 28χρονος διεθνής Κροάτης είναι ο αριστεροπόδαρος δ...

Μήνυμα Κάιρινεν: «Θα είμαι έτοιμος στα πλέι οφ του Champions League»
Super League | 27/07 - 21:41

Μήνυμα Κάιρινεν: «Θα είμαι έτοιμος στα πλέι οφ του Champions League»

Αισιόδοξος για την αγωνιστική εικόνα που παρουσιάζει η...

Συναγερμός στην ΑΕΚ για Καλοσκάμη – Αγωνία ενόψει Super Cup
Super League | 23/07 - 22:49

Συναγερμός στην ΑΕΚ για Καλοσκάμη – Αγωνία ενόψει Super Cup

Πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε στην απογευματινή π...

Η προφητική ατάκα του Νίκολιτς για την ΑΕΚ! Είναι ο Κάνγκουα ο αντί-Πινέδα;
Super League | 20/07 - 09:08

Η προφητική ατάκα του Νίκολιτς για την ΑΕΚ! Είναι ο Κάνγκουα ο αντί-Πινέδα;

Eίναι περισσότερο επιθετικό «οκτάρι». Ζητά την μπάλα, ...

Αποκάλυψη από Ολλανδία: Τι δείχνουν Ζούμπκοφ-Κάιρινεν, τι γίνεται με Πινέδα
Super League | 17/07 - 08:30

Αποκάλυψη από Ολλανδία: Τι δείχνουν Ζούμπκοφ-Κάιρινεν, τι γίνεται με Πινέδα

Η ΑΕΚ βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο της προετοιμασίας τ...

Καρβουνιάρης από Ολλανδία: "Τελειώνει του Πινέδα" - Ενίσχυση σε 4 θέσεις
Super League | 16/07 - 21:02

Καρβουνιάρης από Ολλανδία: "Τελειώνει του Πινέδα" - Ενίσχυση σε 4 θέσεις

Συζήτηση με τον ρεπόρτερ της ΑΕΚ για την προετοιμασία, τ...

Με Κάιρινεν, Μάνταλο στο κέντρο η ΑΕΚ - Η 11άδα για Φίτεσε
Super League | 15/07 - 19:43

Με Κάιρινεν, Μάνταλο στο κέντρο η ΑΕΚ - Η 11άδα για Φίτεσε

Οι επιλογές του Νίκολιτς για το δεύτερο φ...

Το σχέδιο Νίκολιτς στην ΑΕΚ και τα πρώτα μηνύματα Ζούμπκοφ-Κάιρινεν
Blogs | 13/07 - 15:40

Το σχέδιο Νίκολιτς στην ΑΕΚ και τα πρώτα μηνύματα Ζούμπκοφ-Κάιρινεν

Η ΑΕΚ έδειξε από το πρώτο φιλικό τεστ τι θέλει να παίξει. Υ...

Αυτές είναι οι 3 μεταγραφές που είπε ο Νίκολιτς! Αποκάλυψη για εξτρέμ
Super League | 13/07 - 13:38

Αυτές είναι οι 3 μεταγραφές που είπε ο Νίκολιτς! Αποκάλυψη για εξτρέμ

Η αποκρυπτογράφηση όσων ανέφερε ο Σέρβος τεχνικός μ...

Η ΑΕΚ των μεταγραφικών αναγκών, οι αδυναμίες και οι Ζούμπκοφ, Κάιρινεν
Blogs | 12/07 - 23:45

Η ΑΕΚ των μεταγραφικών αναγκών, οι αδυναμίες και οι Ζούμπκοφ, Κάιρινεν

Το πρώτο δείγμα γραφής της πρωταθλήτριας μετά το φιλικό μ...

Η πρώτη ενδεκάδα της ΑΕΚ - Ντεμπούτο για Ζούμπκοφ και Κάιρινεν
Super League | 12/07 - 16:59

Η πρώτη ενδεκάδα της ΑΕΚ - Ντεμπούτο για Ζούμπκοφ και Κάιρινεν

Οι Κιτρινόμαυροι αντιμετωπίζουν την ολλανδική Ντε Γ...

Τον ζήτησε ο Νίκολιτς, τον χρυσοπλήρωσε ο Ηλιόπουλος για ρόλο αντι-Πινέδα
Super League | 09/07 - 18:33

Τον ζήτησε ο Νίκολιτς, τον χρυσοπλήρωσε ο Ηλιόπουλος για ρόλο αντι-Πινέδα

Ο Σέρβος τεχνικός βρήκε το στοιχείο που έλειπε από τ...

Ο Νίκολιτς "μαρτύρησε" τις σκέψεις του! Ποιοι έλαβαν μήνυμα για... κόψιμο
Super League | VIDEO 08/07 - 17:30

Ο Νίκολιτς "μαρτύρησε" τις σκέψεις του! Ποιοι έλαβαν μήνυμα για... κόψιμο

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι πως ο Σέρβος τεχνικός θ...