Κάαν Καϊρίνεν

Super League | 10/08 - 15:00

Οι πρώτες στιγμές του Κάιρινεν στη Νέα Φιλαδέλφεια (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Κάαν Κάιρινεν πήρε την πρώτη του γεύση από το νέο τ...