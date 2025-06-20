Facebook Pixel
Καίτη Ντάλη

Η ιέρεια του λαϊκού τραγουδιού «Σπάει δεσμά»
Ψυχαγωγία | 04/07 - 03:15

Η ιέρεια του λαϊκού τραγουδιού «Σπάει δεσμά»

Μια μελωδία επηρεασμένη από τις βαθιές ρίζες του ρεμπέτικου τ...