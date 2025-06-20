Κάμιλ Πιοντκόφσκι

Super League | VIDEO 03/06 - 18:28

"Πιόνι" στην άμυνα της ΑΕΚ! Γρήγορος, δυνατός, προνοητικός - Έδωσαν 6 εκατ.

Ολοκληρωμένος αμυντικός που μπορεί να κάνει τα πάντα. Ε...