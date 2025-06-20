Facebook Pixel
Καμίνια

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Καμίνια. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Σοκ: Οδηγός ΙΧ παρασύρει μηχανή στα Καμίνια και εξαφανίζεται (ΒΙΝΤΕΟ)
Ελλάδα | 22/05 - 22:07

Σοκ: Οδηγός ΙΧ παρασύρει μηχανή στα Καμίνια και εξαφανίζεται (ΒΙΝΤΕΟ)

Τραυματίστηκαν συνολικά τρία άτομα που νοσηλεύονται. Ο...