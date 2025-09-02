Facebook Pixel
Κάμριν Ρότζερς

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Κάμριν Ρότζερς. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Πάνω από 80 μέτρα η Ρότζερς! Ξανά χρυσή και Νο.2 όλων των εποχών (ΒΙΝΤΕΟ)
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου | 15/09 - 16:55

Πάνω από 80 μέτρα η Ρότζερς! Ξανά χρυσή και Νο.2 όλων των εποχών (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Καναδή, Κάμριν Ρότζερς, επιβεβαίωσε την κυριαρχία τ...