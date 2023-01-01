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Κανγκ Ιν Λι

Κανγκ Ιν Λι

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Κανγκ Ιν Λι. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Η Ατλέτικο Μαδρίτης απέκτησε τον Κανγκ Ιν Λι
La Liga | 25/07 - 13:20

Η Ατλέτικο Μαδρίτης απέκτησε τον Κανγκ Ιν Λι

Ο Νοτιοκορεάτης μεσοεπιθετικός, Κανγκ Ιν Λι, δις πρωταθλητής Ε...