Η πρώτη κλήρωση για φέτος στην Νιόν έγινε για το Europa Le...
To Τριφύλλι εκτιμάται ότι θα βρεθεί στον 2ο προκριματικό γ...
Μυθική πρόκριση για τη Μπόντο-Γκλιμτ, που απέκλεισε τ...
Με το εκκωφαντικό 1-6 η ομάδα του Έντι Χάου σάρωσε την Κ...
Οι “καρακάξες” έχουν διαλύσει τ...
Η Καραμπάγκ μπορεί να ήταν πίσω στο σκορ μέχρι το 80', ό...
Δεν πρόκειται για μια απλή περίπτωση που προτάθηκε, α...
Ο Άγιαξ πήρε την πρώτη του νίκη στο Champions League με 4-2 στην έ...
Σε ένα ματς όπου έκανε ότι ήθελε στον αγωνιστικό χώρο α...
Πρώτη νίκη της κυπριακής ομάδας στο Champions League. Γκέλα γ...
Η Αθλέτικ Μπιλμπάο πήρε την πρώτη της νίκη με 3-1 επί τ...
Ύστερα από τις δύο πρώτες αγωνιστικές της League Phase τ...
Με 4-0 το επιβλητικό διπλό για τις “καρακάξες” κόντρα σ...
Ο Ντομινίκ Κοτάρσκι ήταν ο καλύτερος παίκτης της Κοπεγχάγης, α...
Ο φορ της Μπενφίκα πέτυχε το 2-0 στην αναμέτρηση μ...
Oι Αζέροι στη League Phase του Champions League, παρά το 2-3 από τ...
Δύο ασίστ από τον Έλληνα άσο στο 1-3 επί της Ρέιντζερς - ...
Οι καλύτερες στιγμές από τον α...
Το μεγάλο όπλο του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, τα εύσημα σ...
Χωρίς να αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα οι Ερυθρόλευκοι ε...
Εξαιρετική επέμβαση από τον Έ...