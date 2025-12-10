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Καραμπάγκ

Καραμπάγκ

Μάθετε τα πάντα για την Καραμπάγκ στο Sportdog.gr. Αποτελέσματα, στατιστικά, ειδήσεις και η πορεία της στην Ευρώπη.

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ΠΑΟΚ: Τα ζευγάρια του πρώτου προκριματικού στο Europa League
Europa League | 16/06 - 18:17

ΠΑΟΚ: Τα ζευγάρια του πρώτου προκριματικού στο Europa League

Η πρώτη κλήρωση για φέτος στην Νιόν έγινε για το Europa Le...

Οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στο Europa League
Europa League | 29/03 - 07:49

Οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στο Europa League

To Τριφύλλι εκτιμάται ότι θα βρεθεί στον 2ο προκριματικό γ...

Η απίθανη Μπόντο "ξέρανε" την Ίντερ στο Μιλάνο! (ΒΙΝΤΕΟ)
Champions League | 25/02 - 00:01

Η απίθανη Μπόντο "ξέρανε" την Ίντερ στο Μιλάνο! (ΒΙΝΤΕΟ)

Μυθική πρόκριση για τη Μπόντο-Γκλιμτ, που απέκλεισε τ...

Σόου Γκόρντον - Εξάσφαιρη η Νιούκαστλ! (ΒΙΝΤΕΟ)
Champions League | 18/02 - 21:39

Σόου Γκόρντον - Εξάσφαιρη η Νιούκαστλ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Με το εκκωφαντικό 1-6 η ομάδα του Έντι Χάου σάρωσε την Κ...

Απίθανο πάρτι Γκόρντον με Καραμπάγκ - Έβαλε 4 γκολ στο α’ ημίχρονο! (Vid)
Champions League | 18/02 - 20:39

Απίθανο πάρτι Γκόρντον με Καραμπάγκ - Έβαλε 4 γκολ στο α’ ημίχρονο! (Vid)

Οι “καρακάξες” έχουν διαλύσει τ...

"Ξενέρωσε" Ολυμπιακό η Καραμπάγκ - Άντεξε η Γαλατά κόντρα σε Ατλέτικο (Vid)
Champions League | 21/01 - 21:54

"Ξενέρωσε" Ολυμπιακό η Καραμπάγκ - Άντεξε η Γαλατά κόντρα σε Ατλέτικο (Vid)

Η Καραμπάγκ μπορεί να ήταν πίσω στο σκορ μέχρι το 80', ό...

AEK: Μεταγραφική «βόμβα» από το Αζερμπαϊτζάν!
Super League | 19/01 - 21:07

AEK: Μεταγραφική «βόμβα» από το Αζερμπαϊτζάν!

Δεν πρόκειται για μια απλή περίπτωση που προτάθηκε, α...

Ανατροπή ο Άγιαξ, ελπίζει σε "θαύμα" - Η Κοπεγχάγη "ξέρανε" Βιγιαρεάλ (Vid)
Champions League | 10/12/2025 - 21:53

Ανατροπή ο Άγιαξ, ελπίζει σε "θαύμα" - Η Κοπεγχάγη "ξέρανε" Βιγιαρεάλ (Vid)

Ο Άγιαξ πήρε την πρώτη του νίκη στο Champions League με 4-2 στην έ...

Τριάρα της Τσέλσι στην Μπαρτσελόνα - Σοκ για την Σίτι! (ΒΙΝΤΕΟ)
Champions League | 26/11/2025 - 00:05

Τριάρα της Τσέλσι στην Μπαρτσελόνα - Σοκ για την Σίτι! (ΒΙΝΤΕΟ)

Σε ένα ματς όπου έκανε ότι ήθελε στον αγωνιστικό χώρο α...

Ιστορική νίκη για Πάφο απέναντι στην Βιγιαρεάλ! (ΒΙΝΤΕΟ)
Champions League | 05/11/2025 - 21:48

Ιστορική νίκη για Πάφο απέναντι στην Βιγιαρεάλ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Πρώτη νίκη της κυπριακής ομάδας στο Champions League. Γκέλα γ...

Ανατροπή με γκολάρες η Μπιλμπάο - Άνετα η Γαλατά με σόου Όσιμεν (ΒΙΝΤΕΟ)
Champions League | 22/10/2025 - 21:56

Ανατροπή με γκολάρες η Μπιλμπάο - Άνετα η Γαλατά με σόου Όσιμεν (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Αθλέτικ Μπιλμπάο πήρε την πρώτη της νίκη με 3-1 επί τ...

Ακόμη και οι Αζέροι έχουν εκπλαγεί με το φαινόμενο Καραμπάγκ.
Champions League | 04/10/2025 - 13:14

Ακόμη και οι Αζέροι έχουν εκπλαγεί με το φαινόμενο Καραμπάγκ.

 Ύστερα από τις δύο πρώτες αγωνιστικές της League Phase τ...

Σαρωτική η Νιούκαστλ και “ντόρτια” - 2 στα 2 η Καραμπάγκ (ΒΙΝΤΕΟ)
Champions League | 01/10/2025 - 21:51

Σαρωτική η Νιούκαστλ και “ντόρτια” - 2 στα 2 η Καραμπάγκ (ΒΙΝΤΕΟ)

Με 4-0 το επιβλητικό διπλό για τις “καρακάξες” κόντρα σ...

Εντυπωσιακές αποκρούσεις Κοτάρσκι με Κάραμπαγκ (ΒΙΝΤΕΟ)
Champions League | 01/10/2025 - 21:44

Εντυπωσιακές αποκρούσεις Κοτάρσκι με Κάραμπαγκ (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Ντομινίκ Κοτάρσκι ήταν ο καλύτερος παίκτης της Κοπεγχάγης, α...

“Ζεστός” ο Παυλίδης - Χρειάστηκε 16 λεπτά για να σκοράρει (ΒΙΝΤΕΟ)
Champions League | 16/09/2025 - 22:44

“Ζεστός” ο Παυλίδης - Χρειάστηκε 16 λεπτά για να σκοράρει (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο φορ της Μπενφίκα πέτυχε το 2-0 στην αναμέτρηση μ...

Ζόρικη πρόκριση για την Καραμπάγκ - Μισή αντεπίθεση η Φερεντσβάρος (Vid)
Champions League | 27/08/2025 - 21:59

Ζόρικη πρόκριση για την Καραμπάγκ - Μισή αντεπίθεση η Φερεντσβάρος (Vid)

Oι Αζέροι στη League Phase του Champions League, παρά το 2-3 από τ...

Ηγέτης Τζόλης και έτοιμη για League Phase η Μπριζ-Μεγάλο διπλό Πάφου (Vid)
Champions League | 20/08/2025 - 00:09

Ηγέτης Τζόλης και έτοιμη για League Phase η Μπριζ-Μεγάλο διπλό Πάφου (Vid)

Δύο ασίστ από τον Έλληνα άσο στο 1-3 επί της Ρέιντζερς - ...

Το σόου Ελ Κααμπί, οι ευκαιρίες & τα γκολ του Ολυμπιακού με Καραμπάγκ (vd)
Europa League | 31/01/2025 - 00:49

Το σόου Ελ Κααμπί, οι ευκαιρίες & τα γκολ του Ολυμπιακού με Καραμπάγκ (vd)

Οι καλύτερες στιγμές από τον α...

Πού να βρει βοήθειες και ο Ελ Κααμπί! Τανκ ο Κωστούλας, απαντήσεις Κοστίνια
Blogs | 31/01/2025 - 00:45

Πού να βρει βοήθειες και ο Ελ Κααμπί! Τανκ ο Κωστούλας, απαντήσεις Κοστίνια

Το μεγάλο όπλο του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, τα εύσημα σ...

Πάρτι Ελ Κααμπί! Πήρε το... όπλο του και έστειλε τον Ολυμπιακό στους 16
Europa League | 30/01/2025 - 23:53

Πάρτι Ελ Κααμπί! Πήρε το... όπλο του και έστειλε τον Ολυμπιακό στους 16

Χωρίς να αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα οι Ερυθρόλευκοι ε...

Ο Τζολάκης έσωσε τον Ολυμπιακό με μεγάλη απόκρουση (ΒΙΝΤΕΟ)
Europa League | 30/01/2025 - 22:58

Ο Τζολάκης έσωσε τον Ολυμπιακό με μεγάλη απόκρουση (ΒΙΝΤΕΟ)

Εξαιρετική επέμβαση από τον Έ...