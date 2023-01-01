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Κάρλος Άαλμπερς

Κάρλος Άαλμπερς

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Κάρλος Άαλμπερς. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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«Βόμβα» πριν τον Ολυμπιακό: Η Ναϊμέγκεν πήρε Τάντιτς!
Champions League | 27/07 - 17:41

«Βόμβα» πριν τον Ολυμπιακό: Η Ναϊμέγκεν πήρε Τάντιτς!

Με μία μεταγραφή που προκάλεσε αίσθηση στο ολλανδικό π...