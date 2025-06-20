Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδας ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΠΑΣ Λαμία 1964 Πανσερραϊκός Athens Καλλιθέα Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους

Κάρλος Κουέστα

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Κάρλος Κουέστα. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Κάρλος Κουέστα: Το άλλοτε 6χρονο που ονειρευόταν να γίνει Μουρίνιο
Ποδόσφαιρο | 19/06 - 20:57

Κάρλος Κουέστα: Το άλλοτε 6χρονο που ονειρευόταν να γίνει Μουρίνιο

Στα 30 του (σ’ ενάμιση μήνα…), ο Ισπανός, νέος προπονητής τ...