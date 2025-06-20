Καρλότα Γκουεράντι

Euroleague | 01/07 - 18:20

Μοντέλο από την Ιταλία... ερωτεύτηκε την Παρτιζάν (ΦΩΤΟ)

«Η Παρτιζάν είναι έρωτας με την πρώτη ματιά και θα διαρκέσει γ...