Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδoς ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΑΕΛ novibet Πανσερραϊκός Κηφισιά Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους
Κάρολι Παλοτάι

Κάρολι Παλοτάι

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Κάρολι Παλοτάι. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

facebook [#0e65a4] Created with Sketch.
Παράσταση Γαλάκου! Όργια Παλοτάι - Παραλίγο θαύμα ο Ολυμπιακός
Super League | 06/11 - 06:35

Παράσταση Γαλάκου! Όργια Παλοτάι - Παραλίγο θαύμα ο Ολυμπιακός

Λίγο έλειψε να το καταφέρει η ομάδα του Πειραιά, σαν σ...