Κέιτι Μπόουλτερ

Tennis | 22/07 - 10:08

Εντυπωσιακή η Σάκκαρη! Νίκησε και απέκλεισε τη Μπόουλτερ στο Citi Open

Η Ελληνίδα τενίστρια ήταν εντυπωσιακή και επικράτησε μ...