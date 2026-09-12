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Κέντρικ Ναν

Κέντρικ Ναν

Διαβάστε όλα τα νέα για τον Κέντρικ Ναν στο Sportdog.gr. Μάθετε για την παρουσία του στον Παναθηναϊκό, τις εμφανίσεις του στη EuroLeague και τα στατιστικά του.

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Μεγάλο πρόβλημα για Ομπράντοβιτς - Το νέο ρόστερ μετά τους τραυματισμούς
Euroleague | 10/09 - 00:31

Μεγάλο πρόβλημα για Ομπράντοβιτς - Το νέο ρόστερ μετά τους τραυματισμούς

Τα προβλήματα συσσωρεύονται για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς λ...

Το ξεκαθάρισε ο Τζόουνς! - Οι ατάκες για Ναν μετά τις... μπουνιές (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | 09/09 - 22:33

Το ξεκαθάρισε ο Τζόουνς! - Οι ατάκες για Ναν μετά τις... μπουνιές (ΒΙΝΤΕΟ)

Τι είπε ο σέντερ του Ολυμπιακού για το επεισόδιο μ...

Νέο «χτύπημα» και συναγερμός στον Παναθηναϊκό: Τραυματίστηκε και ο Φαλ!
Euroleague | 09/09 - 19:45

Νέο «χτύπημα» και συναγερμός στον Παναθηναϊκό: Τραυματίστηκε και ο Φαλ!

Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα στον Παναθηναϊκό καθώς ο...

Αγνώριστος ο Κέντρικ Ναν - Το νέο look που είχε και στο NBA (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | 09/09 - 18:10

Αγνώριστος ο Κέντρικ Ναν - Το νέο look που είχε και στο NBA (ΒΙΝΤΕΟ)

Η κάμερα έπιασε τον σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού, Κέντρικ Ν...

Άλλο Ομπραντοβιτς, άλλο Αταμάν - Η δύσκολη απόφαση μετά τους τραυματισμούς!
Euroleague | VIDEO 01/09 - 23:35

Άλλο Ομπραντοβιτς, άλλο Αταμάν - Η δύσκολη απόφαση μετά τους τραυματισμούς!

Η μεγάλη διαφορά του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τον Εργκίν Α...

Πρώτη απόφαση Ομπράντοβιτς - Αφήνει εκτός δύο μεγάλα ονόματα με Ολυμπιακό!
Euroleague | VIDEO 25/08 - 10:00

Πρώτη απόφαση Ομπράντοβιτς - Αφήνει εκτός δύο μεγάλα ονόματα με Ολυμπιακό!

Ο Παναθηναϊκός έχτισε ένα ρόστερ πολλών αστέρων το φ...

Παναθηναϊκός: Πρώτο μήνυμα από τον Κέντρικ Ναν μετά το χειρουργείο!
Euroleague | 20/08 - 06:52

Παναθηναϊκός: Πρώτο μήνυμα από τον Κέντρικ Ναν μετά το χειρουργείο!

Το δικό του μήνυμα προς τους φίλους του Παναθηναϊκού έ...

Ναν: Τα ματς που χάνει και ο αγώνας δρόμου για Φενέρ-Παρτιζάν!
Euroleague | 19/08 - 19:49

Ναν: Τα ματς που χάνει και ο αγώνας δρόμου για Φενέρ-Παρτιζάν!

Το πρώτο μεγάλο πρόβλημα για τον Ομπράντοβιτς είναι ό...

Κεραυνός εν αιθρία στον ΠΑΟ: Ρήξη μηνίσκου ο Ναν - Πότε επιστρέφει! (ΦΩΤΟ)
Euroleague | 19/08 - 19:09

Κεραυνός εν αιθρία στον ΠΑΟ: Ρήξη μηνίσκου ο Ναν - Πότε επιστρέφει! (ΦΩΤΟ)

Τεράστιο σοκ στους Πράσινους με τον Αμερικανό αστέρα τ...

Σάλος με τη Λένα Ζευγαρά πάνω στη σκηνή: Άνοιξε όλο το φόρεμά της! (ΒΙΝΤΕΟ)
Showbiz | 17/08 - 08:02

Σάλος με τη Λένα Ζευγαρά πάνω στη σκηνή: Άνοιξε όλο το φόρεμά της! (ΒΙΝΤΕΟ)

"Σκέφτηκα τώρα θα παίζω παντού...Κρατούσα το ρούχο μαζί μ...

Ανάλυση που... προκαλεί: «Το μεγάλο red flag του Ομπράντοβιτς»!
Euroleague | 15/08 - 04:07

Ανάλυση που... προκαλεί: «Το μεγάλο red flag του Ομπράντοβιτς»!

Προβληματισμό για τον νέο Παναθηναϊκό εξέφρασε ο Ντονάτας Ο...

Ανακοινώσεις Ομπράντοβιτς σε Ναν και Σλούκα - "Εμπλοκή" με τον Φρανσίσκο!
Euroleague | VIDEO 14/08 - 12:45

Ανακοινώσεις Ομπράντοβιτς σε Ναν και Σλούκα - "Εμπλοκή" με τον Φρανσίσκο!

Οι πρώτες σκέψεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τον νέο Π...

Αδιανόητο πόσα εκατομμύρια έχει πληρώσει σε πρόστιμα ο Γιαννακόπουλος!
Euroleague | 10/08 - 18:42

Αδιανόητο πόσα εκατομμύρια έχει πληρώσει σε πρόστιμα ο Γιαννακόπουλος!

Γιατί... έκραξε τον Κέντρικ Ναν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κ...

Ο Φρανσίσκο "απογειώνει" τον καλύτερο παίκτη του Παναθηναϊκού
Euroleague | 05/08 - 19:28

Ο Φρανσίσκο "απογειώνει" τον καλύτερο παίκτη του Παναθηναϊκού

Τώρα που έκατσε η σκόνη από την… απροσδόκητη προσθήκη τ...

Το… βέτο Ναν στις μεγάλες μεταγραφές του ΠΑΟ και η σπουδαία απόφαση Σλούκα
Euroleague | VIDEO 03/08 - 19:45

Το… βέτο Ναν στις μεγάλες μεταγραφές του ΠΑΟ και η σπουδαία απόφαση Σλούκα

Η εντολή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου που ουδείς μπορεί ν...

Σκληρή δουλειά από τον Ναν - Πήρε το μήνυμα του Ομπράντοβιτς (Vid)
Euroleague | VIDEO 02/08 - 21:28

Σκληρή δουλειά από τον Ναν - Πήρε το μήνυμα του Ομπράντοβιτς (Vid)

Eπίπονες ατομικές προπονήσεις για τον μ...

«Φρένο» Ομπράντοβιτς σε Ναν - Φεύγει Έλληνας από τον ΠΑΟ, έρχεται NBAer!
Euroleague | VIDEO 01/08 - 15:00

«Φρένο» Ομπράντοβιτς σε Ναν - Φεύγει Έλληνας από τον ΠΑΟ, έρχεται NBAer!

Πώς θα βρεθούν στην ίδια 5αδα Σιλβέν Φρανσίσκο και Κέντρικ Ν...

"Τεράστια μεταγραφή ο Φρανσίσκο, 5αδα με Ναν - Πιο πλήρης από ποτέ ο ΠΑΟ"!
Euroleague | VIDEO 30/07 - 19:14

"Τεράστια μεταγραφή ο Φρανσίσκο, 5αδα με Ναν - Πιο πλήρης από ποτέ ο ΠΑΟ"!

Γιατί η απόκτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο είναι τρομερή π...

EuroLeague για Ναν: «Σηκώνει πάντα τον κόσμο από τις θέσεις του» (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | 25/07 - 15:18

EuroLeague για Ναν: «Σηκώνει πάντα τον κόσμο από τις θέσεις του» (ΒΙΝΤΕΟ)

Αφιέρωμα με τις κορυφαίες στιγμές του γ...

Και το συμβόλαιο Ναν… σπάει, μέχρι τέλους για Γουόκαπ - ΠΑΟΚ για Μίροτιτς!
Euroleague | VIDEO 25/07 - 00:06

Και το συμβόλαιο Ναν… σπάει, μέχρι τέλους για Γουόκαπ - ΠΑΟΚ για Μίροτιτς!

Η ατάκα του Κέντρικ Ναν που... άναψε φωτιές στον Παναθηναϊκό, η...

Έτσι γυρίζει στο ΝΒΑ ο Nαν - Τα χρήματα που θα δώσει
Euroleague | VIDEO 24/07 - 16:55

Έτσι γυρίζει στο ΝΒΑ ο Nαν - Τα χρήματα που θα δώσει

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