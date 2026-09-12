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Κέρβιν Αριάγκα

Κέρβιν Αριάγκα

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Κέρβιν Αριάγκα. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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"Έκαψε" κι άλλη μεταγραφή Ριμπάλτα ο Νίκολιτς - Πέταξε 2 εκατ. ο Ηλιόπουλος
Super League | 05/09 - 18:20

"Έκαψε" κι άλλη μεταγραφή Ριμπάλτα ο Νίκολιτς - Πέταξε 2 εκατ. ο Ηλιόπουλος

Η απόφαση του Μάρκο Νίκολιτς που συζητήθηκε ακόμα και μ...

Οι εξαιρετικοί Αριάγκα, Λυκογιάννης και ο παίκτης της ΑΕΚ που απογοήτευσε
Super League | 03/09 - 19:41

Οι εξαιρετικοί Αριάγκα, Λυκογιάννης και ο παίκτης της ΑΕΚ που απογοήτευσε

Ο Νίκολιτς εμπιστεύθηκε αρκετά νέα πρόσωπα στο ματς τ...

ΑΕΚ: Νέα λεφτά στη Λεβάντε για Αριάγκα λόγω Champions League!
Champions League | 29/08 - 08:44

ΑΕΚ: Νέα λεφτά στη Λεβάντε για Αριάγκα λόγω Champions League!

Η πρόκριση της Ένωσης στην League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής δ...

Τι φέρνει στην ΑΕΚ -ως στόπερ- ο Κέρβιν Αριάγκα
Super League | 21/08 - 15:36

Τι φέρνει στην ΑΕΚ -ως στόπερ- ο Κέρβιν Αριάγκα

Ο Βαγγέλης Αρναούτογλου καταγράφει τις αρετές και τ...

"Φτιαγμένος" ο Αριάγκα: "Να κατακτήσω τίτλους με την ΑΕΚ" (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 18/08 - 13:46

"Φτιαγμένος" ο Αριάγκα: "Να κατακτήσω τίτλους με την ΑΕΚ" (ΒΙΝΤΕΟ)

Υψηλούς στόχους και προσδοκίες βάζει με τον... καλημέρα ο...

Τι φέρνει στην ΑΕΚ -ως αμυντικός χαφ- ο Κέρβιν Αριάγκα
Super League | 18/08 - 08:14

Τι φέρνει στην ΑΕΚ -ως αμυντικός χαφ- ο Κέρβιν Αριάγκα

Ο Βαγγέλης Αρναούτογλου καταγράφει τις αρετές του μ...

ΑΕΚ: Μπήκε στην λίστα ο Αριάγκα, ποιον «έκοψε» ο Νίκολιτς!
Champions League | 17/08 - 23:39

ΑΕΚ: Μπήκε στην λίστα ο Αριάγκα, ποιον «έκοψε» ο Νίκολιτς!

Άμεσα διαθέσιμος για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Α...

Ανακοίνωσε Αριάγκα η ΑΕΚ - Για πόσα χρόνια υπέγραψε! (ΦΩΤΟ)
Super League | 17/08 - 20:42

Ανακοίνωσε Αριάγκα η ΑΕΚ - Για πόσα χρόνια υπέγραψε! (ΦΩΤΟ)

Ο διεθνής άσος από την Ονδούρα, που έφτασε χθες τα μεσάνυχτα σ...

Το χέρι στην τσέπη ο Ηλιόπουλος - 3 εκατ. ευρώ για ΑΕΚ - Τον έφερε Ελλάδα!
Super League | VIDEO 17/08 - 07:30

Το χέρι στην τσέπη ο Ηλιόπουλος - 3 εκατ. ευρώ για ΑΕΚ - Τον έφερε Ελλάδα!

Ο Κέρβιν Αριάγα βρίσκεται από τα ξημερώματα στην Αθήνα, π...

Η Λεβάντε ζητούσε 10 εκατ. - Τελικά η ΑΕΚ παίρνει Αριάγκα σε τιμή ευκαιρίας
Super League | 16/08 - 22:55

Η Λεβάντε ζητούσε 10 εκατ. - Τελικά η ΑΕΚ παίρνει Αριάγκα σε τιμή ευκαιρίας

Αντίστροφα μετράμε πλέον για την ολοκλήρωση της μεταγραφής τ...

ΑΕΚ: Το τεράστιο ποσό που ζητούσε η Λεβάντε για τον Αριάγκα
Super League | 16/08 - 18:38

ΑΕΚ: Το τεράστιο ποσό που ζητούσε η Λεβάντε για τον Αριάγκα

Ο Κέρβιν Αριάγκα έρχεται στην Ελλάδα για λογαριασμό τ...

Η ΑΕΚ βρήκε τον χαφ που έψαχνε - Έρχεται και υπογράφει!
Super League | 16/08 - 17:28

Η ΑΕΚ βρήκε τον χαφ που έψαχνε - Έρχεται και υπογράφει!

Αναζήτηση τέλος για τους Κιτρινόμαυρους! Ο εκλεκτός γ...

Γλίτωσε ακρωτηριασμό και πλακώθηκε με αρχηγό! Χαφ-πύραυλος για ΑΕΚ
Super League | 07/08 - 17:58

Γλίτωσε ακρωτηριασμό και πλακώθηκε με αρχηγό! Χαφ-πύραυλος για ΑΕΚ

Χρησιμοποιεί το μεγάλο του κορμί για να κλείσει χώρους, ν...

Στην λίστα της ΑΕΚ ο Κέρβιν Αριάγκα - Αμυντικός χαφ με 2,1 εκατ. αξία!
Super League | 06/08 - 11:06

Στην λίστα της ΑΕΚ ο Κέρβιν Αριάγκα - Αμυντικός χαφ με 2,1 εκατ. αξία!

Ο μέσος από την Ονδούρα φέρεται να βρίσκεται στο στόχαστρο τ...

Κυνηγά υπέρβαση με χαφάρα ο ΠΑΟ στο... 90' - Φέρνει «πύραυλο» ο Αλαφούζος!
Super League | VIDEO 05/02 - 19:55

Κυνηγά υπέρβαση με χαφάρα ο ΠΑΟ στο... 90' - Φέρνει «πύραυλο» ο Αλαφούζος!

Είναι μέσος που θα κερδίσει δεύτερες μπάλες, μονομαχίες, θ...

Οι δύο μεταγραφές που "τρέχει" ο Παναθηναϊκός
Super League | 04/02 - 09:47

Οι δύο μεταγραφές που "τρέχει" ο Παναθηναϊκός

Τα δύο ονόματα που βρίσκονται στο μεταγραφικό προσκήνιο γ...

Παναθηναϊκός: Μεταγραφική «βόμβα» με χαφ από τη Σαουδική Αραβία!
Super League | 03/02 - 21:48

Παναθηναϊκός: Μεταγραφική «βόμβα» με χαφ από τη Σαουδική Αραβία!

Στο προσκήνιο έρχεται ξανά ο μεταγραφικός σχεδιασμός τ...

Κέρβιν Αριάγκα: Ένα σύγχρονο, αθλητικό «εξάρι», με εξαιρετικές ικανότητες
Super League | 03/02 - 15:40

Κέρβιν Αριάγκα: Ένα σύγχρονο, αθλητικό «εξάρι», με εξαιρετικές ικανότητες

Η ανάλυση του αγωνιστικού προφίλ του Κέρβιν Αριάγκα, γ...

Νέα περίπτωση για τα χαφ του ΠΑΟ - Παρουσία σε Ισπανία, ΗΠΑ
Super League | 03/02 - 12:10

Νέα περίπτωση για τα χαφ του ΠΑΟ - Παρουσία σε Ισπανία, ΗΠΑ

Οι Πράσινοι συνεχίζουν να ψάχνουν τον εκλεκτό για τη μ...

Διπλό χτύπημα ΠΑΟ στο... 90’ με Ντουάρτε και Αριάγκα - Απόφαση για Τεττέη!
Super League | VIDEO 03/02 - 01:43

Διπλό χτύπημα ΠΑΟ στο... 90’ με Ντουάρτε και Αριάγκα - Απόφαση για Τεττέη!

Δύο πολύ δυνατά ονόματα κυνηγάει ο Παναθηναϊκός στο φ...