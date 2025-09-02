Facebook Pixel
Αυτοκίνητο | 03/11 - 04:33

Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο του Kia EV3 Long Range

Το Kia EV3 βασίζεται στην πλατφόρμα Electric Global Modular Platform (E...