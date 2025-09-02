Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδoς ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΑΕΛ novibet Πανσερραϊκός Κηφισιά Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους
Κίρναν Ντιούσμπερι Χολ

Κίρναν Ντιούσμπερι Χολ

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Κίρναν Ντιούσμπερι-Χολ. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

facebook [#0e65a4] Created with Sketch.
Ο Ντιούσμπερι-Χολ "χόρεψε" τη Γιουνάιτεντ κι έβαλε γκολάρα (ΒΙΝΤΕΟ)
Premier League | VIDEO 24/11 - 22:53

Ο Ντιούσμπερι-Χολ "χόρεψε" τη Γιουνάιτεντ κι έβαλε γκολάρα (ΒΙΝΤΕΟ)

Φανταστική ατομική ενέργεια του Ντιούσμπερ-Χολ και κ...