Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδας ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΠΑΣ Λαμία 1964 Πανσερραϊκός Athens Καλλιθέα Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους

Κλαίρη Κατσαντώνη

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Κλαίρη Κατσαντώνη. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Δείτε πώς είναι σήμερα 35 χρόνια μετά, η Κλαίρη Κατσαντώνη του "Ρετιρέ"!
Showbiz | 16/06 - 16:37

Δείτε πώς είναι σήμερα 35 χρόνια μετά, η Κλαίρη Κατσαντώνη του "Ρετιρέ"!

Το "Ρετιρέ" ήταν από εκείνα τα σήριαλ που αγαπήθηκε ό...