Κλαούντια Ρίτσο

Υπόλοιπος Κόσμος | 26/09 - 17:50

Ομάδα γίνεται viral με την 23χρονη γοητευτική κληρονόμο ως πρόεδρο (ΦΩΤΟ)

Μια ιταλική ποδοσφαιρική ομάδα τράβηξε τα φώτα της δ...