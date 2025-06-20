Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδας ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΠΑΣ Λαμία 1964 Πανσερραϊκός Athens Καλλιθέα Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους

Κλαούντια Σκαρπάρι

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Κλαούντια Σκαρπάρι. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Τα έδειξε όλα: Σύζυγoς παίκτη με μαγιό στρινγκ στην παραλία (ΦΩΤΟ)
Serie A | 15/08 - 20:29

Τα έδειξε όλα: Σύζυγoς παίκτη με μαγιό στρινγκ στην παραλία (ΦΩΤΟ)

Κρατούσε τα δύο της παιδιά από το χέρι και ο ποδοσφαιριστής σ...