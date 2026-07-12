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Κλαούντιο Ταφαρέλ

Κλαούντιο Ταφαρέλ

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Κλαούντιο Ταφαρέλ. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Η Ολλανδία ισοπέδωσε τη Βραζιλία και ολοκλήρωσε τον εφιάλτη της «Σελεσάο»
Mundial | 12/07 - 06:35

Η Ολλανδία ισοπέδωσε τη Βραζιλία και ολοκλήρωσε τον εφιάλτη της «Σελεσάο»

Η ημέρα που η Ολλανδία ήρθε τρίτη στον κόσμο και η Βραζιλία ο...