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ΚΑΪ
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ΤΕΛ
ΟΜΌ
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ΚΆΟ
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ΤΕΛ
ΚΛΆ
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ΛΕΧ
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ΆΑΡ
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ΟΥΝ
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ΛΈΦ
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ΜΠΕ
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ΤΕΛ
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ΙΜΠ
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ΤΕΛ
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Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα KMB. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Πότε θα πετάξει το πρώτο ελληνικό οπλισμένο με ΚΜΒ V-BAT;
Πολιτική | 29/07 - 05:34

Πότε θα πετάξει το πρώτο ελληνικό οπλισμένο με ΚΜΒ V-BAT;

Το μεγάλο στοίχημα είναι να περάσει η συμφωνία από τ...