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Euroleague
PAR
96 - 98
ΤΕΛ
ΒΙΛ
Euroleague
B
BC
19:00
08 Οκτ
ΕΡΥ
Euroleague
ΜΑΚ
19:00
08 Οκτ
ΜΙΛ
Euroleague
ΜΠΑ
21:00
08 Οκτ
ΒΊΡ
Euroleague
ΠΑΟ
21:15
08 Οκτ
ΦΕΝ
Euroleague
Β
ΒΑΛ
21:30
08 Οκτ
Χ
ΧΆΠ
Euroleague
ΡΕΑ
21:45
08 Οκτ
ΠΑΡ
Basketball Champions League
Τ
ΤΡΑ
93 - 83
ΤΕΛ
Ν
ΝΑΝ
Basketball Champions League
S
SK
86 - 110
ΤΕΛ
ΑΛΜ
Basketball Champions League
AEK
95 - 93
ΤΕΛ
Σ
ΣΑΛ
Basketball Champions League
Γ
ΓΙΟ
69 - 105
ΤΕΛ
Μ
ΜΆΛ
Basketball Champions League
Σ
ΣΠΆ
96 - 64
ΤΕΛ
Ρ
ΡΆΣ
Basketball Champions League
Β
ΒΌΝ
78 - 74
ΤΕΛ
Π
ΠΌΡ
Basketball Champions League
Α
ΑΝΤ
99 - 93
ΤΕΛ
Φ
ΦΆΛ
Basketball Champions League
U
UCA
85 - 58
ΤΕΛ
P
PAL
Eurocup
C
CS
98 - 92
ΤΕΛ
Β
ΒΕΝ
Eurocup
Μ
ΜΠΆ
60 - 101
ΤΕΛ
Κ
ΚΟΛ
Eurocup
ΑΡΗ
93 - 80
ΤΕΛ
Μ
ΜΙΡ
Eurocup
Ν
ΝΊΝ
93 - 84
ΤΕΛ
Ν
ΝΕΠ
Eurocup
Ν
ΝΤΕ
89 - 83
ΤΕΛ
Λ
ΛΕ
Eurocup
B
BC
92 - 87
ΤΕΛ
Λ
ΛΙΕ
Eurocup
Μ
ΜΑΝ
101 - 89
ΤΕΛ
Ο
ΟΥΛ
FIBA Europe Cup
ΚΟΛ
77 - 65
ΤΕΛ
Γ
ΓΙΟ
FIBA Europe Cup
L
LAN
83 - 105
ΤΕΛ
Λ
ΛΆΙ
FIBA Europe Cup
Α
ΑΕΚ
73 - 65
ΤΕΛ
Β
ΒΟΎ
FIBA Europe Cup
E
ESE
92 - 63
ΤΕΛ
G
GEN
FIBA Europe Cup
Ο
ΟΠΆ
68 - 74
ΤΕΛ
Σ
ΣΠΛ
FIBA Europe Cup
Β
ΒΕΦ
106 - 83
ΤΕΛ
L
LOK
FIBA Europe Cup
Κ
ΚΕΡ
88 - 70
ΤΕΛ
K
KK
FIBA Europe Cup
Ο
ΟΡΑ
93 - 67
ΤΕΛ
Φ
ΦΡΊ
FIBA Europe Cup
Μ
ΜΠΆ
81 - 91
ΤΕΛ
Σ
ΣΠΟ
FIBA Europe Cup
Κ
ΚΑΛ
86 - 78
ΤΕΛ
K
KOR
FIBA Europe Cup
Τ
ΤΡΕ
77 - 91
ΤΕΛ
ΠΡΟ
FIBA Europe Cup
Μ
ΜΠΑ
79 - 77
ΤΕΛ
V
VAL
FIBA Europe Cup
Γ
ΓΟΥ
88 - 81
ΤΕΛ
N
NIT
FIBA Europe Cup
Τ
ΤΡΊ
92 - 59
ΤΕΛ
B
BC
FIBA Europe Cup
Σ
ΣΑΛ
79 - 72
ΤΕΛ
M
MAN
FIBA Europe Cup
Σ
ΣΠΌ
75 - 74
LIVE
Ρ
ΡΙΛ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Α
ΑΡΓ
3 - 0
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΕ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Η
ΗΠΑ
1 - 0
ΤΕΛ
Κ
ΚΑΝ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
Κ
ΚΑΞ
67 - 76
ΤΕΛ
C
CRU
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
B
BAS
63 - 90
ΤΕΛ
Φ
ΦΛΑ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
F
FLU
66 - 83
ΤΕΛ
Κ
ΚΑΞ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
B
BOT
30 - 41
LIVE
Μ
ΜΙΝ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
C
CRU
01:30
08 Οκτ
Μ
ΜΠΡ
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| 07/10 - 23:46
Μεγάλη απουσία για Φενέρ πριν τον Παναθηναϊκό - Εκτός μάχης ο Λάρκιν!
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